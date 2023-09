Esqueleto de dinossauro de 150 milhões de anos, raramente encontrado, será leiloado em Paris

Um esqueleto bem preservado de Camptossauro, carinhosamente apelidado de Barry, será leiloado em Paris no próximo mês. Descoberto no Wyoming, nos EUA, na década de 1990, o dinossauro foi inicialmente restaurado pelo paleontólogo Barry James em 2000, daí o seu nome. Recentemente, o laboratório italiano Zoic adquiriu o esqueleto e realizou novos trabalhos de restauração. Medindo 2.10 metros de altura e 5 metros de comprimento, Barry é um espécime excepcionalmente intacto, com 90% do crânio e 80% do esqueleto geral preservados.

Segundo Alexandre Giquello, leiloeiro do Hotel Drouot, a integridade de Barry o torna um achado extremamente raro. Espécimes de dinossauros no mercado de arte são raros, com apenas algumas vendas ocorrendo em todo o mundo a cada ano. Na verdade, em abril deste ano, um esqueleto composto de um Tiranossauro Rex gigante, composto por 293 ossos obtidos de três T-Rex diferentes, foi vendido por 9.4 milhões de dólares num leilão em Zurique. Isto demonstra o significativo interesse e valor atribuído a tais fósseis.

O Camptossauro foi um grande dinossauro herbívoro que existiu durante o final do Jurássico até o início do Cretáceo. Com o preço de leilão esperado de Barry variando até 1.2 milhão de euros (US$ 1.98 milhão), sua raridade e preservação excepcional contribuem para seu valor. Esta venda representa uma oportunidade para entusiastas e colecionadores de paleontologia adquirirem um notável pedaço de história natural. O esqueleto será exibido publicamente antes do leilão, permitindo que os interessados ​​se maravilhem com esta maravilha de 150 milhões de anos.

