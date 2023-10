9 fatos fascinantes sobre Proxima Centauri

Proxima Centauri, a vizinha estelar mais próxima do Sol, é uma pequena estrela anã vermelha localizada na constelação de Centauro, a aproximadamente 38 trilhões de quilômetros de distância. Descoberta em 1915 pelo astrônomo escocês Robert Innes, esta estrela cativou a curiosidade de cientistas e astrônomos. Aqui estão nove fatos interessantes sobre Proxima Centauri:

1. A estrela conhecida mais próxima do nosso Sol:

Proxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso Sol, localizada a pouco mais de 4.2 anos-luz de distância. A sua proximidade apresenta uma oportunidade única para estudar fenómenos estelares de perto. No entanto, uma missão tripulada a Proxima Centauri está atualmente fora do nosso alcance.

2. Não é a estrela mais brilhante do céu:

Apesar da sua proximidade, Proxima Centauri é demasiado escura para ser vista a olho nu. Tem uma luminosidade total de apenas cerca de 0.16% da do Sol, emitindo mais de 85% de sua energia como radiação infravermelha.

3. Uma estrela anã vermelha de baixa massa:

Proxima Centauri é classificada como uma anã vermelha, especificamente uma anã do tipo M. As anãs vermelhas têm massas relativamente baixas, vidas mais longas e temperaturas mais frias em comparação com estrelas como o Sol. Eles são o tipo de estrela mais comum no universo.

4. Um membro do sistema estelar Alpha Centauri:

Proxima Centauri é membro do sistema estelar Alpha Centauri, que também inclui Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Alpha Centauri A e B são estrelas semelhantes ao Sol, enquanto Proxima Centauri é uma pequena anã vermelha. O sistema Alpha Centauri é o terceiro mais brilhante no céu noturno.

5. Atividade de flare frequente:

Proxima Centauri é conhecida por sua intensa e frequente atividade de erupção. As explosões são liberações repentinas de energia e luz da camada externa de uma estrela e são mais comuns em anãs vermelhas. Essas explosões podem emitir altos níveis de raios X e radiação ultravioleta.

6. Interior Convectivo:

Proxima Centauri tem um interior convectivo, ao contrário do interior radiativo do Sol. Isto significa que a convecção é o principal método de transporte de calor dentro da estrela. Permite a mistura eficiente de elementos internos e uma vida útil mais longa em comparação com estrelas com interiores radiativos.

7. Ventos Estelares Fracos:

Proxima Centauri tem ventos estelares fracos, que são o resultado de sua menor massa em comparação com estrelas maiores. Os ventos estelares desempenham um papel crucial na evolução das estrelas e na formação de sistemas planetários.

Estes são apenas alguns dos factos fascinantes sobre Proxima Centauri, o nosso vizinho estelar mais próximo. As suas características únicas e a proximidade com a Terra tornam-no num intrigante tema de estudo tanto para astrónomos como para cientistas.

Fontes:

– “Próxima Centauri”. Wikipédia.

– “10 fatos sobre Proxima Centauri.” Universo hoje.