Astrônomos detectam a explosão rápida de rádio mais distante, lançando luz sobre a matéria perdida no Universo

Uma equipe de astrônomos fez uma descoberta emocionante – eles afirmam ter detectado a explosão de rádio rápida mais distante já observada. Acredita-se que a explosão, que foi detectada pela primeira vez em junho de 2022 pelo telescópio Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), tenha se originado de um grupo de galáxias em fusão. A energia liberada durante este evento cósmico é estimada em 30 anos de emissão total do Sol, condensada em uma fração de milissegundo.

Usando uma série de antenas parabólicas conectadas ao radiotelescópio, os pesquisadores conseguiram identificar a origem da explosão de rádio. Eles então utilizaram o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul para procurar a galáxia de onde se originou a explosão. Esta descoberta marca a primeira vez que se descobriu que uma explosão deste tipo era mais antiga e mais distante do que qualquer explosão de rádio rápida detectada anteriormente.

Explosões rápidas de rádio, que são pulsos de curta duração de intensas emissões de rádio, intrigam os astrônomos há anos. Embora aproximadamente 50 tenham sido identificados até agora, os cientistas acreditam que há milhares de outros esperando para serem detectados. Além disso, o estudo sugere que estas explosões podem fornecer informações valiosas sobre a medição da massa do Universo.

Os métodos atuais utilizados para estimar a massa do universo produziram resultados conflitantes que desafiam o modelo padrão da cosmologia. No entanto, os investigadores por detrás desta descoberta propõem que o estudo das rajadas rápidas de rádio pode ajudar a preencher as peças que faltam no puzzle. Especificamente, ao observar estas explosões, os cientistas podem medir a matéria “perdida” entre as galáxias e obter uma compreensão mais precisa da massa do Universo.

Segundo o professor Ryan Shannon, colíder do estudo, falta mais da metade da matéria normal esperada no universo. Acredita-se que esta matéria esteja localizada no espaço entre as galáxias, mas a sua natureza difusa e quente torna difícil a sua detecção através de técnicas convencionais. As descobertas da equipe estão alinhadas com o trabalho do falecido astrônomo australiano Jean-Pierre Macquart, que demonstrou em 2020 que explosões rápidas de rádio mais distantes revelam gases difusos entre galáxias.

Esta última descoberta confirma a prevalência de explosões rápidas de rádio no cosmos e destaca o seu significado potencial para o estudo da estrutura do universo. No entanto, a equipa reconhece que a atual geração de telescópios pode estar a atingir os seus limites na deteção de explosões mais distantes. No futuro, serão necessários dispositivos mais poderosos para desvendar os mistérios destes fenómenos cósmicos.

