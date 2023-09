Espiral de Fibonacci usada para navegação lunar

Os cientistas desenvolveram um novo método para navegação lunar, utilizando a espiral de Fibonacci para calcular os parâmetros ideais para um sistema semelhante ao GPS na Lua. A abordagem inovadora ajuda a modernizar a navegação dos veículos lunares, oferecendo um mapeamento mais preciso com base na forma elipsoidal única da Lua.

Kamilla Cziráki, estudante de geofísica da Universidade Eötvös Loránd, colaborou com o professor Gábor Timár para aplicar a metodologia do matemático Fibonacci para adaptar o sistema GPS da Terra para a Lua. Suas descobertas foram publicadas na revista Acta Geodaetica et Geophysica.

À medida que a humanidade se prepara para retornar à Lua, há um foco na descoberta de métodos de navegação lunar. É provável que os futuros veículos lunares sejam assistidos por um sistema de navegação por satélite semelhante ao GPS da Terra. No entanto, os atuais sistemas GPS não consideram a forma do nosso planeta, mas usam um elipsóide de rotação que melhor se ajusta ao geóide.

Para aplicar soluções de software GPS à Lua, é necessário definir parâmetros específicos. A forma do elipsóide que melhor se ajusta à superfície da Lua e os semi-eixos maiores e semi-menores são fatores importantes. A forma da Lua não é perfeitamente esférica, mas pode ser aproximada como um elipsóide giratório.

Em seu estudo, Cziráki e Timár calcularam os parâmetros do elipsóide rotativo que melhor se ajustam à forma teórica da Lua usando um banco de dados chamado selenóide lunar. Eles usaram a esfera de Fibonacci para organizar pontos de amostragem na superfície da Lua, aumentando gradualmente o número de pontos de amostragem para estabilizar os valores dos parâmetros.

A espiral de Fibonacci, método estabelecido pelo matemático Leonardo Fibonacci, foi escolhida porque pode ser implementada com código simples e fornece resultados precisos. Este método também foi aplicado à Terra, reconstruindo uma boa aproximação do elipsóide WGS84 usado pelo GPS.

Esta nova abordagem à navegação lunar é promissora para futuras missões de exploração lunar, fornecendo um mapeamento mais preciso com base na forma única da Lua. Representa um passo significativo na modernização dos sistemas de navegação de veículos lunares e na melhoria da nossa compreensão da superfície lunar.

Referência: “Parâmetros do elipsóide lunar de melhor ajuste baseado no modelo selenóide do GRAIL” por Kamilla Cziráki e Gábor Timár, 27 de junho de 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w