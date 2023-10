Astrônomos detectam explosão misteriosa de ondas de rádio de 8 bilhões de anos atrás

Um relatório recente da CNN.com revela que os astrónomos fizeram uma descoberta fascinante – a detecção de uma misteriosa explosão de ondas de rádio que levou surpreendentes 8 mil milhões de anos a chegar à Terra. Essas rajadas rápidas de rádio (FRBs) não são apenas incrivelmente distantes, mas também extremamente energéticas.

FRBs são rajadas intensas de ondas de rádio que duram apenas milissegundos. Suas origens permanecem em grande parte desconhecidas, mas acredita-se que sejam flashes extragalácticos transitórios de ondas de rádio. Observou-se que alguns FRBs têm durações variadas, com alguns mostrando sub-rajadas durando apenas microssegundos, enquanto outros podem persistir por vários segundos.

O FRB observado mais recentemente, conhecido como FRB 20220610A, foi localizado em um complexo sistema de galáxias hospedeiras com um valor de desvio para o vermelho de 1.016 ± 0.002. A origem destas FRBs tem sido tema de especulação e teorias, com alguns sugerindo que poderiam ser o resultado da colisão de pulsares com asteróides em sistemas estelares distantes.

Os astrônomos confiaram em radiotelescópios como o ASKAP na Austrália Ocidental para rastrear e estudar essas elusivas explosões cósmicas. A matriz ASKAP desempenhou um papel crucial na detecção do FRB de junho de 2022, ajudando os pesquisadores a determinar sua origem. Observações de acompanhamento usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul revelaram que a galáxia fonte da FRB é mais antiga e mais distante do que qualquer outra fonte FRB previamente descoberta, provavelmente fazendo parte de um grupo de galáxias em fusão.

Pesquisadores da Universidade de Tóquio traçaram paralelos interessantes entre FRBs e fenômenos naturais como terremotos e explosões solares. Embora os FRBs apresentem diferenças significativas em relação às explosões solares, eles compartilham semelhanças notáveis ​​com os terremotos. Esta descoberta apoia a teoria de que os FRBs são causados ​​por “estrelas” que ocorrem na superfície das estrelas de nêutrons. A compreensão do comportamento da matéria de alta densidade e dos aspectos da física nuclear poderia ser muito auxiliada por um estudo mais aprofundado dos FRBs.

A causa das FRBs permanece um mistério, embora tenha sido especulado que algumas dessas explosões poderiam ter origem extraterrestre. No entanto, a teoria predominante sugere que pelo menos alguns FRBs são emitidos por magnetares, que são estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes.

Curiosamente, a descoberta da FRB com 8 mil milhões de anos poderia potencialmente ajudar a resolver o mistério da matéria perdida no Universo. Os cientistas acreditam que metade da matéria que deveria existir no universo hoje está efetivamente faltando. Esta “matéria faltante” é composta de bárions, a matéria comum composta de prótons e nêutrons. À medida que as FRBs viajam por grandes distâncias, a sua radiação é dispersada por esta matéria que falta. Ao medir as distâncias a algumas FRBs, os investigadores poderão ser capazes de determinar a densidade do Universo e potencialmente localizar a matéria bariónica em falta.

