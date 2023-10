Astrônomos descobrem mistérios de explosões rápidas de rádio: mapeando o universo

Os astrónomos fizeram uma descoberta intrigante que lança luz sobre o enigmático fenómeno conhecido como explosões rápidas de rádio (FRBs). Um estudo recente publicado na revista Science revela que as ondas de rádio da FRB 20220610A, uma das FRBs mais distantes e energéticas alguma vez observadas, demoraram surpreendentes 8 mil milhões de anos a chegar à Terra.

FRBs são rajadas intensas de ondas de rádio que duram apenas uma fração de milissegundo, o que torna seu estudo difícil. As origens destes flashes cósmicos têm permanecido um mistério desde que o primeiro FRB foi detectado em 2007. No entanto, os avanços na tecnologia e o uso de radiotelescópios permitiram aos cientistas detectar e rastrear centenas destes FRBs através das vastas extensões do universo.

A explosão em questão, FRB 20220610A, libertou uma quantidade de energia equivalente à emitida pelo nosso Sol ao longo de impressionantes 30 anos, apesar da sua breve duração. Esta descoberta fornece informações valiosas sobre o incrível poder e intensidade destes fenómenos celestes.

Usando uma combinação do conjunto de radiotelescópios Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) e do Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul no Chile, os astrónomos conseguiram identificar a localização precisa do FRB e determinar a sua galáxia fonte. Eles descobriram que a explosão teve origem num grupo de duas ou três galáxias em fusão, onde novas estrelas estão a ser formadas. Isto está de acordo com as teorias atuais que sugerem que as FRBs podem resultar de explosões de objetos altamente energéticos chamados magnetares, que resultam de explosões estelares.

Esta pesquisa inovadora não só revela a natureza das FRBs, mas também apresenta um novo método potencial para investigar a misteriosa matéria perdida no universo. Ao medir a matéria entre galáxias que não pode ser contabilizada utilizando técnicas convencionais, os cientistas acreditam que as rápidas explosões de rádio podem fornecer informações únicas sobre a composição e estrutura do cosmos.

Avanços futuros em radiotelescópios, atualmente em construção na África do Sul e na Austrália, prometem detectar milhares de outras explosões rápidas de rádio. Ao mapear estas explosões e analisar mais detalhadamente as suas propriedades, os astrónomos pretendem desvendar os segredos do universo e responder a questões profundas relativas à cosmologia.

