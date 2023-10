NASA monitorando asteróide colossal se aproximando da Terra

A NASA está monitorando de perto a aproximação de um enorme asteróide conhecido como 1998 HH49. Estimado em ter o tamanho de um edifício a 600 pés, este asteroide deverá passar pela Terra amanhã, 17 de outubro. Com uma aproximação máxima de aproximadamente 1.17 milhão de quilômetros, a NASA classificou este asteroide como potencialmente perigoso devido ao seu tamanho.

Pertencente ao grupo de asteroides Apollo, que atravessam a Terra e representam ameaças potenciais, o 1998 HH49 foi observado pela primeira vez em 28 de abril de 1998. Ele viajará a uma velocidade relativa de 53,233 quilômetros por hora. A classe de asteróides Apollo ganhou atenção em 2013, quando o meteoro de Chelyabinsk, pertencente a este grupo, explodiu acima da cidade russa de Chelyabinsk, causando danos e ferimentos generalizados.

Para avaliar o risco de impacto e compreender melhor a órbita destes asteróides próximos da Terra, a NASA utiliza um sistema sofisticado chamado Sentry II. Ao recolher observações precisas da posição de um asteróide no céu, os dados são comunicados ao Minor Planet Center, que depois alimenta essas informações no Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). O CNEOS utiliza estes dados para estabelecer a órbita mais provável do asteróide em torno do Sol.

O Sentry II emprega um algoritmo exclusivo para avaliar cenários de impacto potencial e seleciona estrategicamente pontos aleatórios dentro da região de incerteza para identificar eventos de baixa probabilidade. Isso permite que a NASA monitore e rastreie asteróides potencialmente perigosos e emita alertas quando necessário.

À medida que as tempestades solares e os asteróides continuam a representar riscos para o nosso planeta, a monitorização diligente e os sistemas avançados da NASA fornecem informações cruciais para proteger a Terra de potenciais impactos.

Fontes:

– NASA CNEOS

– Centro do Planeta Menor