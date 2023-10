NASA rastreia asteroide 2023 TC7 se aproximando da Terra

By

A NASA monitora e estuda continuamente os asteróides que se aproximam da Terra para garantir a segurança do nosso planeta. Com uma combinação de telescópios espaciais e observatórios terrestres, incluindo o Telescópio Espacial Hubble, a NASA identificou mais de 1.2 milhões de asteróides conhecidos. Embora não existam ameaças imediatas de asteróides, é importante rastreá-los para evitar potenciais desastres.

Um asteróide descoberto recentemente pela NASA é o 2023 TC7. Este asteróide tem aproximadamente 48 metros de largura, aproximadamente o tamanho de uma casa típica. Espera-se que ele tenha um encontro próximo com a Terra em 15 de outubro de 2023, a uma distância de 666,000 mil quilômetros. Viajando a uma velocidade surpreendente de 24,510 quilômetros por hora, o 2023 TC7 pertence à família Aten de asteróides, que são conhecidos por terem órbitas dinâmicas que os aproximam da Terra.

Apesar deste asteroide ter sido observado pela primeira vez em 11 de outubro de 2023 e ter sido avistado pela última vez em 14 de outubro, não é considerado um perigo para o nosso planeta devido ao seu pequeno tamanho. De acordo com a NASA, apenas asteroides maiores que 492 pés são considerados potencialmente perigosos.

Os asteróides Aten, aos quais pertence 2023 TC7, são um grupo de corpos celestes com órbitas que se cruzam com a trajetória da Terra. Eles são conhecidos coletivamente como asteróides que cruzam a Terra e foram descobertos pela primeira vez em 1976 pela astrônoma Eleanor Helin no Observatório Palomar.

Os esforços diligentes da NASA e de outras agências espaciais no rastreio e estudo de asteróides desempenham um papel crucial na salvaguarda do nosso planeta. Embora pequenos asteróides possam não representar uma ameaça significativa, é necessária uma monitorização contínua para proteger a Terra de perigos potenciais.

Fontes:

– NASA rastreando o asteróide 2023 TC7 se aproximando da Terra