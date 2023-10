Antigos diamantes superprofundos lançam luz sobre a formação do supercontinente

By

Uma equipe internacional de especialistas analisou antigos diamantes superprofundos de minas no Brasil e na África Ocidental, lançando uma nova luz sobre a formação, estabilização e movimento dos supercontinentes. Estes diamantes, formados entre 650 e 450 milhões de anos atrás, sob o supercontinente Gondwana, fornecem informações valiosas sobre a evolução dos continentes durante os estágios iniciais da vida complexa na Terra.

Os diamantes, que se formaram há milhões de milhares de milhões de anos, podem fornecer informações sobre o manto da Terra. Eles são um dos poucos minerais que conseguem sobreviver e registrar os antigos ciclos de criação e destruição de supercontinentes. A análise destes diamantes superprofundos revelou processos geológicos até então desconhecidos e o seu papel no crescimento de supercontinentes como Gondwana.

A equipe de especialistas, liderada pela Dra. Suzette Timmerman, da Universidade de Berna, na Suíça, datou os diamantes que se formaram nas profundezas de Gondwana. Eles descobriram que os diamantes se formaram quando o supercontinente cobriu o Pólo Sul, entre 650 e 450 milhões de anos atrás. As rochas hospedeiras dos diamantes tornaram-se flutuantes durante a formação dos diamantes, transportando material do manto subductado e os diamantes, contribuindo efetivamente para o crescimento do supercontinente a partir de baixo.

Há cerca de 120 milhões de anos, Gondwana começou a se desintegrar, resultando na formação dos atuais oceanos como o Atlântico. Os diamantes, contendo inclusões presas da rocha hospedeira, foram trazidos para a superfície da Terra durante violentas erupções vulcânicas, há cerca de 90 milhões de anos. Essas erupções ocorreram nos fragmentos continentais do Brasil e da África Ocidental, que já fizeram parte do Gondwana.

O estudo destes diamantes superprofundos forneceu informações sobre a formação e estabilização dos continentes, contribuindo em última análise para a evolução inicial da vida na Terra. A complexa história destes diamantes indica que eles viajaram vertical e horizontalmente dentro da Terra, traçando a formação e evolução do supercontinente. Esta investigação destaca o papel integral dos diamantes na compreensão do crescimento e movimento dos continentes.

Experimentos e análises de inclusões de diamantes estão em andamento na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, onde um novo laboratório de isótopos e metodologias estão sendo desenvolvidos. A investigação visa melhorar a nossa compreensão de como os continentes evoluem e se movem, bem como a sua importância para o desenvolvimento e a sustentabilidade da vida na Terra.

