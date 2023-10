STS-58: Conduzindo Pesquisas em Ciências da Vida no Espaço

Em 18 de outubro de 1993, o ônibus espacial Columbia embarcou na missão STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Esta missão teve como objetivo avançar na compreensão da adaptação fisiológica aos voos espaciais através de uma série de experiências de ponta. A tripulação de sete membros do STS-58 consistia no Comandante John E. Blaha, Piloto Richard A. Searfoss, Comandante de Carga Útil Dr. M. Rhea Seddon, Especialistas de Missão William S. McArthur, Dr. e o especialista em carga útil Dr. Martin J. Fettman.

O principal objetivo da missão era estudar os sistemas cardiovascular, pulmonar, regulatório, neurovestibular e músculo-esquelético para obter informações sobre as respostas fisiológicas ao voo espacial. Ao longo de 14 dias, a tripulação realizou 14 experimentos, sendo que oito deles envolveram os astronautas como cobaias e os seis restantes utilizaram ratos de laboratório.

Para otimizar o retorno científico para os investigadores principais, a missão original do Spacelab-4, que estava com excesso de inscrições, foi dividida em duas missões. Esta missão STS-58, como segunda parte, foi denominada SLS-2. A missão anterior do SLS-1 ocorreu em junho de 1991 e envolveu nove experimentos conduzidos por uma tripulação de sete membros.

O ônibus espacial Columbia decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, realizando o 15º lançamento de sua vida. A tripulação trabalhou no módulo Spacelab, montado no compartimento de carga do ônibus espacial. Este módulo foi desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (ESA) e também foi utilizado em missões anteriores.

Os experimentos na STS-58 exigiram que os tripulantes coletassem e analisassem extensos dados, tanto antes quanto durante a missão. Por exemplo, Lucid e Fettman colocaram cateteres nas veias dos braços até o coração para medir diretamente o efeito da ausência de peso na pressão venosa central. A tripulação também estudou a adaptação sensório-motora, utilizando uma cúpula giratória com pontos coloridos e uma cadeira giratória para medir a percepção e os reflexos dos astronautas na ausência de gravidade.

Além dos experimentos científicos, a tripulação se envolveu em outras atividades, como a participação no Programa Médico Orbitador de Duração Estendida e a comunicação com as pessoas em terra por meio do Experimento de Rádio Amador do Shuttle. Eles também aproveitaram a oportunidade para capturar mais de 4,000 fotografias da Terra abaixo.

No geral, a missão STS-58 foi um marco significativo na investigação em ciências da vida conduzida no espaço. Forneceu informações valiosas sobre a adaptação fisiológica aos voos espaciais e abriu caminho para futuras missões e experiências neste campo.

