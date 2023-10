O destino da Estação Espacial Internacional: por que a NASA está planejando derrubá-la e queimá-la

A Estação Espacial Internacional (ISS) orbita o nosso planeta desde 1998, servindo como laboratório para experiências científicas que não podem ser realizadas na Terra. No entanto, as estruturas no espaço, apesar da ausência de gravidade, ainda estão sujeitas a diversas forças que limitam a sua vida útil. Como resultado, a ISS está a aproximar-se do fim da sua vida técnica, o que levou a NASA e os seus parceiros a tomar a decisão de encerrar as suas operações até ao final da década.

A NASA publicou recentemente um relatório denominado Plano de Transição da Estação Espacial Internacional, que explica a lógica por trás da decisão de retirar a órbita da ISS de maneira controlada, em vez de buscar outras opções. A estrutura primária da ISS, que consiste em módulos, radiadores e estruturas de treliça, foi exposta a tensões dinâmicas e térmicas extremas devido a repetidas ancoragens e exposição à luz solar. Consequentemente, a estação está se aproximando de um ponto onde não será mais seguro operar.

Vários cenários foram considerados, mas finalmente descartados. Desmontar a ISS em órbita e devolver os seus componentes à Terra foi considerado economicamente insalubre e tecnicamente desafiador, dado o tamanho da estrutura. Outra opção era aumentar a altitude da estação e colocá-la numa órbita cemitério, mas a massa da ISS e a falta de capacidade de propulsão tornaram isto impraticável. Permitir que a estação caísse na Terra de forma descontrolada também foi rejeitado por questões de segurança.

Em vez disso, o plano da NASA é derrubar a ISS de forma controlada, garantindo que colida numa área despovoada. Esta abordagem minimiza riscos e custos ao mesmo tempo que garante a destruição completa da estação. Nas semanas seguintes, mais detalhes do plano de colisão da NASA serão explorados.

Concluindo, a decisão de derrubar e queimar a ISS não foi tomada de ânimo leve. Fatores como segurança, viabilidade económica e limitações técnicas foram todos cuidadosamente considerados. Embora o fim da ISS marque o encerramento de um capítulo importante na exploração espacial humana, abre caminho para novos empreendimentos e avanços na tecnologia espacial.

