5 asteróides se aproximando da Terra: detalhes de tamanho, velocidade e distância revelados

By

A NASA identificou cinco asteróides que estão atualmente se aproximando da Terra e farão aproximações próximas nos próximos dias. Esses asteróides variam em tamanho e velocidade, sendo um deles quase tão grande quanto um edifício. Aqui estão os principais detalhes sobre cada uma dessas rochas espaciais.

Asteróide 2023 SN1: Este asteroide, com 15 pés de largura, está atualmente a caminho da Terra e passará muito próximo no dia 20 de setembro. Ele está viajando a uma velocidade de 58,306 quilômetros por hora. A maior aproximação deste asteróide será de apenas 332,000 quilómetros, o que é ainda mais próximo do que a distância da Lua.

Asteróide 2023 RP9: Com uma largura de aproximadamente 90 pés, o asteroide 2023 RP9 também se dirige para a Terra e terá a sua maior aproximação no dia 20 de setembro. Move-se a uma velocidade notável de 47,678 quilómetros por hora e irá falhar a Terra por apenas 881,000 quilómetros.

Os três asteróides restantes não foram descritos individualmente no artigo original, mas é provável que tenham características semelhantes em termos de tamanho, velocidade e proximidade da Terra.

Estas aproximações de asteróides servem como um lembrete da vigilância constante necessária na monitorização de objectos espaciais que têm probabilidade de se aproximarem do nosso planeta. A NASA e outras agências espaciais em todo o mundo rastreiam continuamente asteróides e outros corpos celestes para garantir a detecção precoce e potenciais estratégias de mitigação, se necessário.

É importante notar que, embora estes asteróides estejam a aproximar-se relativamente da Terra, actualmente não há motivo para preocupação, uma vez que as suas trajectórias calculadas não mostram nenhuma ameaça significativa de colisão. Estes encontros proporcionam oportunidades valiosas para os cientistas estudarem estas rochas espaciais de perto e melhorarem a nossa compreensão da sua composição e comportamento.

Fontes:

– NASA (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço)