Observando a Lua, Vênus, Júpiter e Saturno no céu

Este artigo fornece um resumo dos eventos atuais do céu, incluindo as posições e movimentos de Vênus, Júpiter e Saturno.

No céu da manhã, a brilhante Vênus pode ser vista no leste-sudeste antes do nascer do sol. Atualmente está em seu intervalo máximo de subida antes do nascer do sol, que durará até 6 de novembro. Uma hora antes do nascer do sol, Vênus está a mais de 30° acima do horizonte leste-sudeste e se move para leste em frente à constelação de Leão. Está localizada a menos de 20° no canto inferior esquerdo de Regulus, a estrela mais brilhante de Leão. No entanto, devido à presença de uma lua brilhante no céu, esta pode ser a última manhã em mais de uma semana para ver as estrelas de Leão sem a ajuda de binóculos.

Júpiter, por outro lado, pode ser encontrado no céu ocidental, a menos de 20° para cima e a mais de 125° de Vênus. A lacuna entre Vênus e Júpiter continua a aumentar a cada dia. Quando a separação atingir 180°, Júpiter se definirá à medida que Vênus sobe. Isso ocorrerá no dia 10 de dezembro. Depois disso, Júpiter se porá antes do nascimento de Vênus.

No céu noturno, Saturno é visível acima do horizonte sul-sudeste após o pôr do sol. Não é tão brilhante quanto Vênus ou Júpiter, mas ainda é um dos corpos estelares mais brilhantes do céu. Saturno pode ser encontrado cerca de 30° acima do horizonte e está aproximadamente 20° acima da estrela Fomalhaut.

Durante a noite, Júpiter, Saturno e a Lua aparecerão mais a oeste devido à rotação da Terra. Saturno estará no céu meridional menos de três horas após o pôr do sol e se porá uma hora antes do nascimento de Vênus. Júpiter estará no sudeste à medida que a meia-noite se aproxima e estará novamente visível no céu ocidental antes do nascer do sol.

Observar a lua, Vênus, Júpiter e Saturno no céu pode proporcionar uma experiência celestial fascinante. Não perca a oportunidade de testemunhar esses belos corpos celestes enquanto eles se movem e interagem no céu noturno.

