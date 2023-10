Eclipse Solar e Planetas da Manhã

Em 14 de outubro de 2023, um eclipse solar será visível em todo o hemisfério ocidental. Durante este eclipse, os brilhantes Vênus e Júpiter também serão visíveis antes do nascer do sol. O eclipse começará na costa do Oregon e continuará para o leste através de Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Novo México, Texas e Golfo do México. Os observadores do céu no caminho do eclipse testemunharão um eclipse anular ou “anel de fogo”, onde a lua não cobre totalmente o sol, criando um anel de luz ao redor da lua.

Fora da sombra principal, os observadores do céu experimentarão um eclipse parcial dependendo da distância do caminho. Em Chicago, a lua cobrirá 54% do sol, enquanto em Phoenix, 85% do sol estará coberto. A melhor maneira de observar o eclipse é projetando o sol através de um telescópio ou binóculo em uma tela. Outro método é usar um pequeno orifício, como um perfurado em uma folha de alumínio, para criar uma imagem do eclipse em uma tela branca. A sobreposição de folhas em uma árvore também pode criar furos naturais que projetam várias imagens de eclipses no solo.

Este eclipse é um precursor do eclipse solar total que será visível em grande parte da América do Norte em 8 de abril de 2024. Este próximo eclipse ocorrerá menos de um dia depois que a lua estiver no perigeu, o ponto mais próximo da Terra. Como resultado, a lua cobrirá totalmente o disco solar, revelando a coroa solar.

Além do eclipse, também ocorrem eventos celestes interessantes acontecendo no céu da manhã e da noite. Antes do nascer do sol, a brilhante Vénus pode ser vista no céu oriental, juntamente com Regulus, a estrela mais brilhante de Leão. Vênus está se movendo lentamente para o leste e em breve passará por Rho Leonis, outra estrela de Leão. Júpiter, por outro lado, pode ser visto no céu ocidental antes do nascer do sol, perto das estrelas Hamal e Menkar. Saturno é visível no sudeste após o pôr do sol e, embora não seja tão deslumbrante quanto Vênus e Júpiter, ainda é uma visão impressionante.

