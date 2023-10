Novos insights sobre o vidro da Roma Antiga revelam potencial para cristais fotônicos

Os cientistas fizeram uma descoberta notável em vários locais arqueológicos e de construção da Roma Antiga. Descobriu-se que fragmentos de antigos vasos de vidro romanos, que foram enterrados sob a terra durante séculos, possuem um potencial tecnológico moderno único. Esses fragmentos de vidro, conhecidos por suas impressionantes cores iridescentes, contêm, na verdade, cristais fotônicos que podem produzir efeitos ópticos ao filtrar e refletir a luz.

Cristais fotônicos são nanoestruturas com arranjos ordenados de átomos que podem criar coloração iridescente. Eles são encontrados em vários animais e também foram projetados artificialmente para uma ampla gama de aplicações. No entanto, a presença de cristais fotônicos em fragmentos de vidro da Roma Antiga não era algo que a equipe de pesquisa previu inicialmente.

A descoberta foi feita pelos professores de engenharia Fiorenzo Omenetto e Giulia Guidetti, do Silklab da Universidade Tufts. A estrutura molecular destes minúsculos fragmentos de vidro se reorganiza ao longo de milhares de anos, resultando na formação de cristais fotônicos. As estruturas atômicas e minerais únicas nos fragmentos de vidro foram geradas pela exposição a condições ambientais, como mudanças no pH e variações nas águas subterrâneas.

A equipe de pesquisa apelidou carinhosamente um fragmento de vidro particularmente cativante de “Wow glass” devido à sua aparência brilhante. Este fragmento foi recuperado de um local perto da atual Aquileia, na Itália, uma antiga cidade romana. A microscopia eletrônica de varredura revelou a composição estrutural e a análise elementar do vidro.

A pátina espelhada dourada na parte externa do vidro é atribuída à formação das pilhas de Bragg, que são camadas de sílica com densidades alternadas. A equipe acredita que essa formação é resultado de processos de corrosão e reconstrução impulsionados pelo solo, minerais, água da chuva e outros fatores. As camadas de material cristalino são incrivelmente ordenadas e consistem em centenas de camadas alternadas de sílica e minerais.

Essas descobertas abrem possibilidades para replicar e acelerar o crescimento de materiais ópticos em laboratório. Em vez de fabricá-los, os pesquisadores poderão cultivar esses materiais usando processos semelhantes aos que ocorrem naturalmente em fragmentos de vidro da Roma Antiga.

No geral, esta descoberta lança uma nova luz sobre o antigo vidro romano e o seu potencial tecnológico inexplorado. O estudo, “Cristais fotônicos construídos pelo tempo em vidro romano antigo”, foi publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences.

Perguntas frequentes

O que são cristais fotônicos?

Cristais fotônicos são nanoestruturas que possuem arranjos ordenados de átomos, resultando em efeitos ópticos únicos. Eles podem filtrar e refletir a luz, produzindo uma coloração iridescente. Esses cristais são encontrados na natureza em vários animais e também foram projetados artificialmente para uma ampla gama de aplicações.

Qual é o significado dos cristais fotônicos encontrados no vidro da Roma Antiga?

A descoberta de cristais fotônicos em fragmentos de vidro da Roma Antiga fornece informações sobre o potencial tecnológico único desses artefatos. Ele revela a formação natural de materiais ópticos ao longo do tempo, que poderia ser potencialmente replicada e acelerada em laboratório. Isto abre possibilidades para o cultivo de materiais ópticos, em vez de depender apenas de processos de fabricação.

Como os cristais fotônicos foram formados nos fragmentos de vidro da Roma Antiga?

Acredita-se que a formação de cristais fotônicos nos fragmentos de vidro seja resultado de processos de corrosão e reconstrução. Mudanças nas condições ambientais, como variações de pH e águas subterrâneas, juntamente com a presença de solo e minerais, contribuíram para a difusão e corrosão cíclica da sílica no vidro. As camadas resultantes de material cristalino são incrivelmente ordenadas e consistem em camadas alternadas de sílica e minerais.