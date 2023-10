Anéis de árvores antigas revelam tempestade solar colossal há 14,300 anos

By

Uma descoberta inovadora feita por uma equipa internacional de cientistas revelou um aumento colossal nos níveis de radiocarbono há aproximadamente 14,300 anos, lançando luz sobre a maior tempestade solar alguma vez identificada. A pesquisa, detalhada na publicação “Transações Filosóficas da Royal Society A: Ciências Matemáticas, Físicas e de Engenharia”, envolveu a medição dos níveis de radiocarbono em anéis de árvores antigas encontrados nos Alpes franceses.

Ao examinar anéis de árvores individuais, os pesquisadores conseguiram identificar um notável pico de radiocarbono que remonta a 14,300 anos. O pico, causado por uma imensa tempestade solar que descarregou uma quantidade significativa de partículas energéticas na atmosfera da Terra, foi comparado com medições de berílio obtidas em núcleos de gelo da Groenlândia.

O estudo identificou esta tempestade solar recém-descoberta como a maior do género, ultrapassando os eventos anteriormente identificados em duas vezes o seu tamanho. Estas tempestades solares, conhecidas como Eventos Miyake, ocorreram nove vezes nos últimos 15,000 mil anos, mas nunca foram observadas diretamente.

As descobertas desta investigação levantaram preocupações sobre o potencial impacto catastrófico de tempestades solares semelhantes na nossa sociedade tecnológica moderna. Edouard Bard, principal autor do estudo, destacou a ligação entre eventos solares extremos e a produção de radiocarbono, enfatizando as consequências devastadoras que estas tempestades podem ter nas infra-estruturas modernas, como telecomunicações, sistemas de satélite e redes eléctricas.

Tim Heaton, professor de Estatística Aplicada na Universidade de Leeds, sublinhou o potencial de danos permanentes aos transformadores nas redes eléctricas, satélites de navegação e comunicação, e aumento dos riscos de radiação para os astronautas durante supertempestades.

Compreender e prever eventos solares extremos é crucial para salvaguardar a infra-estrutura de comunicação e energia da Terra. Apesar dos avanços na observação solar, ainda há muito a aprender sobre o comportamento do Sol, as causas destas tempestades e a sua previsibilidade.

A descoberta de árvores bem preservadas facilitada pela dendrocronologia não só fornece insights sobre mudanças ambientais passadas, mas também oferece uma linha do tempo inexplorada da atividade solar. Sublinha a urgência de compreender os riscos que as tempestades solares extremas representam para a sociedade moderna e destaca a necessidade de mais investigação neste campo.

Fontes:

–Phys.org

– “Transações Filosóficas da Royal Society A: Ciências Matemáticas, Físicas e de Engenharia”