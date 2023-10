Inteligência Artificial auxilia na descoberta e estudo de asteroides

A inteligência artificial (IA) está a revelar-se uma ferramenta valiosa na descoberta e estudo de asteróides e, potencialmente, na protecção da Terra contra ameaças potenciais. Pesquisadores da Universidade de Washington publicaram recentemente um estudo mostrando a eficácia de um algoritmo chamado HelioLinc3D na identificação de um asteróide potencialmente perigoso. Durante os testes no Havaí, o algoritmo descobriu com sucesso o asteróide 2022 SF289, um objeto considerável medindo quase 600 pés de largura, embora atualmente não seja considerado perigoso.

Num desenvolvimento separado, a NASA destacou a aproximação do Asteróide 2023 TL, que fará hoje a sua maior aproximação à Terra. Este asteróide, um dos 1,298,148 descobertos até agora, estará a 3.1 milhões de quilómetros da superfície da Terra e avança a uma velocidade de 50,124 quilómetros por hora. Embora não seja considerado um objeto potencialmente perigoso, tem aproximadamente 140 pés de largura, aproximadamente o tamanho de uma aeronave.

O asteróide 2023 TL pertence ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, em homenagem ao asteróide Apollo de 1862 descoberto pelo astrônomo Karl Reinmuth. Curiosamente, esta será a primeira aproximação do Asteróide 2023 TL à Terra. A NASA não espera que se aproxime da Terra num futuro próximo.

Além dos seus danos potenciais, os asteróides também contêm recursos valiosos e fornecem informações sobre o início do sistema solar. O astrônomo Istvan Szapudi, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, propôs um método para mitigar as mudanças climáticas, amarrando um escudo ou sombra de gerenciamento de radiação solar (SRM) baseado no espaço a um asteróide. Este escudo ajudaria a reduzir os raios intensos do Sol em 1.7%, oferecendo uma solução potencial para combater as alterações climáticas.

Fontes:

– Estudo da Universidade de Washington

– Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA

– Propostas do astrônomo Istvan Szapudi do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí