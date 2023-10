NASA divulga hoje aproximação do asteroide 2023 UR1

By

Os cientistas da NASA têm monitorado e estudado diligentemente asteróides, e seus esforços levaram a um desenvolvimento intrigante. Hoje, em 21 de outubro de 2023, um asteroide conhecido como 2023 UR1 deverá fazer sua maior aproximação com a Terra. O asteroide, medindo 120 metros de diâmetro, chegará a uma distância de cerca de 834,000 mil quilômetros da Terra. Embora isto possa parecer distante em termos humanos, no domínio do espaço é considerado uma abordagem relativamente próxima.

Os astrônomos observaram pela primeira vez o asteroide 2023 UR1 em 17 de outubro de 2023, poucos dias antes de sua maior aproximação. A última observação foi feita em 19 de outubro. Pertence ao grupo de asteroides Apollo, conhecido por suas órbitas que cruzam a Terra. É importante notar que este asteróide é tão grande quanto uma aeronave.

O Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA tem monitorado a trajetória do asteroide e fornecido detalhes cruciais sobre sua abordagem. O asteróide passará pela Terra a uma velocidade notável de 29,557 quilômetros por hora.

Os esforços contínuos de rastreamento de asteroides da NASA são essenciais para compreender essas rochas cósmicas e mitigar riscos potenciais. A agência espacial utiliza uma variedade de telescópios e observatórios avançados, como NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 e Catalina Sky Survey.

Além de monitorar asteróides, a NASA também está se preparando para o sobrevôo inaugural de sua espaçonave Lucy por asteróides em 1º de novembro. O primeiro alvo da espaçonave é o asteroide Dinkinesh, que mede menos de 12 metros de largura e está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A espaçonave Lucy está em uma missão de 10 anos e planeja visitar XNUMX asteróides, incluindo asteróides troianos na órbita de Júpiter. Em vez de orbitar os asteróides, Lucy executará sobrevôos para coletar dados valiosos.

A dedicação da NASA em rastrear, estudar e explorar asteróides continua a fornecer informações valiosas sobre estes objetos celestes e ajuda a garantir a segurança do nosso planeta.

