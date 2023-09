O novo veículo suborbital Shepard da Blue Origin permanece aterrado por mais de um ano

O veículo suborbital New Shepard da Blue Origin está aterrado há mais de um ano desde seu último lançamento em setembro de 2022. Durante esse lançamento, o propulsor reutilizável do primeiro estágio do veículo sofreu um problema e caiu, enquanto a cápsula acionou seu sistema de escape de emergência e pousou com segurança com todas as suas cargas úteis de pesquisa intactas. Uma investigação conduzida pela Blue Origin revelou que o bocal do motor BE-3PM do primeiro estágio sofreu uma falha termoestrutural, levando a um desalinhamento de empuxo e ao encerramento prematuro da missão.

Em março, a Blue Origin anunciou medidas corretivas que estava implementando, que incluíam alterações no projeto da câmara de combustão e nos parâmetros operacionais para resolver problemas de volume do bico e temperatura de estrias quentes. A empresa expressou suas expectativas de retornar ao voo em breve e relançar o mesmo conjunto de 36 cargas úteis de pesquisa. No entanto, já se passaram 5.5 meses desde a atualização e o New Shepard ainda não decolou.

Embora a Blue Origin não tenha fornecido atualizações significativas sobre o status do New Shepard ou um cronograma para seu retorno ao voo, seu principal concorrente, a Virgin Galactic, lançou com sucesso quatro missões de passageiros usando seu avião espacial VSS Unity durante este período. A Virgin Galactic agora tem oito missões espaciais tripuladas, duas a mais que a Blue Origin. Embora ambas as empresas pretendam oferecer aos clientes uma experiência de curta duração de ausência de peso e um vislumbre da Terra vista do espaço, o VSS Unity permanece em órbita por uma duração significativamente mais longa, de 60 a 90 minutos, em comparação com os 10 a 12 minutos do New Shepard.

A Blue Origin continua comprometida em resolver os problemas técnicos com New Shepard e retornar ao voo o mais rápido possível. A maior duração dos voos da Virgin Galactic pode dar-lhes uma vantagem competitiva no mercado de turismo espacial suborbital para aqueles que procuram uma experiência mais prolongada para além dos limites da atmosfera da Terra.

Definições:

– Veículo suborbital: Uma nave espacial projetada para alcançar o espaço, mas não consegue uma órbita estável ao redor da Terra.

– Booster reutilizável de primeiro estágio: O estágio inicial de um foguete que fornece a maior parte da propulsão durante o lançamento e pode ser recuperado e reutilizado em missões subsequentes.

– Anomalia: Um desvio do comportamento esperado ou normal.

– Motor BE-3PM: O motor usado no primeiro estágio do veículo New Shepard da Blue Origin.

Fontes: Blue Origin, Virgin Galactic