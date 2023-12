Dr. Jeremy Heyl assume o comando do Departamento de Física e Astronomia da UBC

Jeremy Heyl, um renomado especialista na área de astrofísica de altas energias, foi nomeado o novo chefe do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de British Columbia (UBC). Seu mandato terá início em 1º de janeiro de 2024.

O departamento, conhecido como uma das maiores e mais diversas unidades de física e astronomia do Canadá, possui uma ampla gama de áreas de pesquisa e uma comunidade estudantil dedicada. Atende aproximadamente 250 alunos de graduação especializados em física e astronomia, 240 alunos de engenharia física e mais de 3,000 alunos do primeiro ano matriculados em vários outros programas da UBC.

A nomeação do Dr. Heyl traz grandes expectativas, já que o departamento está consistentemente classificado entre os dois primeiros no Canadá por seus esforços de pesquisa. A pesquisa realizada pelo corpo docente abrange uma gama impressionante de disciplinas, incluindo física aplicada, astronomia, astrofísica, óptica, biofísica, física da matéria condensada, cosmologia, gravidade, física médica, física nuclear, física de partículas e teoria das cordas.

Meigan Aronson, Reitora de Ciências da UBC, elogiou o processo de seleção como uma excelente oportunidade para avaliar a direção do departamento. Ela expressou sua gratidão a todos aqueles que participaram da pesquisa, destacando os comentários atenciosos e a visão compartilhada que o Dr. Heyl apresentou.

Assumindo as rédeas do Dr. Colin Gay, que atuou como chefe do departamento na última década, o Dr. Heyl traz uma riqueza de conhecimento e experiência para sua nova função. Durante sua distinta carreira, ele fez contribuições significativas ao campo da astrofísica de altas energias, concentrando-se na compreensão de fenômenos astrofísicos extremos, como anãs brancas, buracos negros e estrelas de nêutrons.

Como um educador respeitado, o Dr. Heyl desenvolveu e ministrou cursos inovadores e envolventes sobre física e astronomia, atendendo tanto a estudantes de graduação quanto de pós-graduação. Ele é particularmente apaixonado por ensinar cursos não científicos interessados ​​em astronomia.

Em sua nova função como chefe do departamento, o Dr. Heyl pretende impulsionar o Departamento de Física e Astronomia da UBC a novos patamares, buscando a excelência em pesquisa, educação e inovação. A sua visão enfatiza a importância da inclusão e da colaboração, garantindo que o departamento permaneça na vanguarda dos avanços da física e da astronomia.

O comitê de busca do chefe de Física e Astronomia, composto por indivíduos ilustres da área, desempenhou um papel crucial na seleção do Dr. Heyl como o novo chefe do departamento. A sua experiência e conhecimentos contribuíram para a decisão, solidificando a confiança na capacidade do Dr. Heyl de liderar o departamento para uma nova era.