Novos insights sobre a adesão do gelo em superfícies

A acumulação de gelo pode representar perigos significativos para várias indústrias, incluindo a aviação e o transporte marítimo. Remover o gelo das superfícies é desafiador e consome muita energia, levando os pesquisadores a explorar o desenvolvimento de materiais passivos de derramamento de gelo. Embora estudos anteriores se concentrassem no gelo cristalizado a partir de água pura, uma investigação recente da Universidade de Illinois em Chicago investigou o impacto das impurezas comumente encontradas na água natural na adesão do gelo a materiais estruturais comuns.

No laboratório, os cientistas examinaram o gelo formado com concentrações variadas de impurezas, como sal, surfactante e solvente. Surpreendentemente, descobriram que o gelo contaminado era menos pegajoso do que o gelo feito de água pura sob condições específicas. Essa adesão reduzida foi atribuída a um fenômeno denominado camada quase líquida, que se forma quando o gelo entra em contato com a matéria sólida.

A camada quase líquida, localizada próxima à superfície sólida, possui propriedades semelhantes às do líquido que influenciam a força de adesão do gelo. Analisar esta camada através de experimentos é um desafio. Mesmo assim, os pesquisadores empregaram simulações de dinâmica molecular para estudar como as impurezas afetavam suas características. Eles descobriram que as impurezas foram expelidas do gelo através de processos de congelamento e drenagem, resultando na formação de uma camada líquida que aumentou a suavidade da superfície do gelo.

Curiosamente, o estudo também esclareceu os desafios enfrentados pelos navios nas regiões árticas. Apesar da presença de baixas concentrações de sal na água salgada, a formação de gelo ainda pode ser problemática. A taxa de congelamento da água afeta a migração de contaminantes, com o congelamento mais lento permitindo que as impurezas se acumulem na interface gelo-sólido, levando a uma maior adesão. No entanto, quando o congelamento ocorre rapidamente, as impurezas são isoladas ou expelidas, produzindo gelo mais puro e mais forte que adere menos às superfícies.

Esta pesquisa marca o início de uma exploração mais profunda da adesão de gelo impuro, com implicações que abrangem vários campos. As descobertas fornecem informações valiosas sobre o comportamento do gelo nas superfícies e abrem novos caminhos para pesquisa e inovação.

