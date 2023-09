د نینټینډو سویچ 2 د فیچر ښه شوي فعالیت او کم شوي بار وختونو لپاره افواه

By

د خورا تمه شوي نینټینډو سویچ 2 په اړه اوازې خپریدو ته دوام ورکوي ، د دې د فعالیت او ځانګړتیاو په اړه د نوي توضیحاتو سره مخ کیږي. باوري سرچینو ادعا کړې چې کنسول د اګست په میاشت کې په Gamescom کې پټ ښودلی و، او اوس یوې دریمې سرچینې دا ادعاوې تایید کړې او اضافي معلومات یې اضافه کړي.

د یوروګیمر او VGC راپورونو په وینا ، سویچ 2 د لوړ فریم نرخ او ریزولوشن کې د "زیلډا لیجنډ: د ځنګل تنفس" چلولو لپاره افواه ده ، کوم چې د مشهورې لوبې مینه والو لپاره ژمن ښکاري. نیټ دی هیټ ، د نینټینډو دمخه معتبر داخلي ، هم د دې ادعاګانو ملاتړ کړی او نور توضیحات یې افشا کړي چې هغه د کنسول په اړه اوریدلي دي.

یو د پام وړ پرمختګ چې د Nate The Hate لخوا ذکر شوی د بار بار وخت کې د پام وړ کمښت دی. هغه وايي چې نوي هارډویر د لوبو لپاره نږدې سمدستي بار وختونو ته اجازه ورکوي ، په ځانګړي توګه کله چې د اصلي مینو څخه بوټ کول. دا د اصلي سویچ په پرتله لوی پرمختګ دی، کوم چې د شاوخوا 30 ثانیو د بارولو وخت درلود.

د فعالیت په شرایطو کې، Nate The Hate ادعا کوي چې "Breath of the Wild" په سویچ 60 کې په 4K ریزولوشن کې په 2 فریمونو کې په ثانیه کې روانه وه. هغه دا هم یادونه وکړه چې کنسول د شعاع تعقیب کولو پرمختللي وړتیاوې لري، د پلی سټیشن په څیر ورته. 5 او د ایکس بکس لړۍ X/S ترلاسه کولی شي. په هرصورت ، هغه روښانه کوي چې د سویچ 2 خام ځواک تمه کیږي د Xbox لړۍ S څخه لاندې وي.

د دې لپاره خساره ورکولو لپاره، سویچ 2 ممکن د DLSS (د ژورې زده کړې سوپر نمونې) په نوم نوې ټیکنالوژي وکاروي، کوم چې کولی شي په ټیټ ځواک لرونکي وسیلو کې د 4K ریزولوشن انډول کړي. دا کولی شي اصلي 4K ته د پرتلې وړ لید تجربه چمتو کړي پداسې حال کې چې د فعالیت موثریت ساتي.

پداسې حال کې چې لاهم د سویچ 2 د شاته مطابقت او رسمي افشا کولو / پیل نیټې په اړه ناڅرګندتیا شتون لري ، Nate The Hate وړاندیز کوي چې راتلونکی نینټینډو مستقیم به په نږدې دریو ورځو کې خپور شي ، احتمال د سپتمبر په 14. دا مهمه ده چې یادونه وکړو چې د نینټینډو مستقیم په عمومي ډول ترسره کیږي. پنجشنبه.

په پایله کې، د نینټینډو سویچ 2 افواه شوي ځانګړتیاوې د ښه فعالیت، د بار کمولو وخت، او د DLSS ټیکنالوژۍ احتمالي کارول په ګوته کوي. مینه وال د دې خورا تمه شوي کنسول په اړه د نینټینډو څخه د نورو تازه معلوماتو تمه لري.

سرچینې:

- یوروګیمر

- VGC