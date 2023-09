د MTV ملګري د Snapchat سره د ویډیو میوزیک ایوارډونو رایې ورکولو لپاره د AR تجربې مدغم کولو لپاره

By

MTV د Snapchat سره ځواکونو سره یوځای شوی ترڅو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې د Snapchat د AR-based لینزونو په کارولو سره په راتلونکو ویډیو میوزیک ایوارډونو (VMAs) کې یوې کټګورۍ ته رایه ورکړي. د Snap د کیمرې کټ څخه په ګټې اخیستنې سره، MTV موخه دا ده چې د جایزې په خپرونه کې وده شوي واقعیت (AR) تجربې شاملې کړي.

یوځل چې د غوره نوي هنرمند کټګورۍ لپاره درې فاینلیسټان وټاکل شي ، د Snapchat کارونکي به فرصت ولري چې د ساسیالیتوس لخوا رامینځته شوي ځانګړي لینز په کارولو سره خپلې رایې واچوي. د یوې ، دوه یا دریو ګوتو سره د دوی انتخاب په نښه کولو سره ، کارونکي کولی شي هغه هنرمند غوره کړي چې دوی غواړي رایه ورکړي. که څه هم دا معلومه نده چې د Snapchat رایې به په وروستي شمیره څومره اغیزه ولري، هره رایه شمیرل کیږي.

د VMA ژوندی جریان په جریان کې، MTV پالن لري چې د AR مون پرسن نندارې ته وړاندې کړي، چې د فین لخوا سپارل شوي سیلفیز وړاندې کوي، په ټوله پیښه کې. د نوستالیژیک تماس په توګه، MTV له خلکو وغوښتل چې د دودیزې بڼې په کارولو سره خپل سیلفي مخکې له مخکې وسپاري.

د لیدونکو د لا ښکیلتیا لپاره، افراد کولی شي د AR مونپرسن اغیز تجربه کړي، دا په خپلو کورونو کې وړاندې کوي. د دوی د کیمرې رول څخه د سیلفي په غوره کولو سره ، دوی کولی شي د سپوږمۍ سپوږمۍ شاهد وي چې خپل مخ په ویزر کې لیدل کیږي.

د Snapchat کاروونکي کولی شي د سپتمبر په 11 د سهار له 12 AM ET څخه پیل شوي AR تجربو ته لاسرسی ومومي، څو ساعته مخکې د VMA په 8 PM ET پیل کیږي.

پداسې حال کې چې د MTV پخوانیو VMAs د مشهور ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونو لکه فیسبوک ، انسټاګرام ، ټویټر او یوټیوب کې 40.1 ملیون تعاملات ثبت کړي ، سنیپ چیټ له لیست څخه غیر حاضر و. په هرصورت، MTV ومنله چې Snapchat د 13 څخه تر 24 کلونو پورې د خپلو هدف لیدونکو لپاره مناسب دی.

د MTV سره دا همکاري د دې کیمرې کټ په کارولو سره د جایزې نندارې ځای ته د Snapchat رسمي ننوتل په نښه کوي. مخکې، سنیپ د موسیقۍ د مختلفو فستیوالونو، په سفر کې د هنرمندانو، او سپورت ټورنمنټونو سره ملګرتیا کړې ترڅو مینه والو ته د AR تجربې معرفي کړي. د LA Rams فوټبال ټیم ​​​​د مثال په توګه، په لوبغالي کې د Snapchat ټیکنالوژي کارولې ترڅو مینه وال په لوی سکرین کې ښکاره کړي.

د برانډ شوي او AR پر بنسټ کیمرې حلونو باندې د سنیپ ټینګار په زیاتیدونکي توګه څرګند شوی. د میوزیک فستیوالونو سره د همکارۍ سربیره ، شرکت د AR Enterprise خدماتو (ARES) وړاندیز کولو وسیلې لکه AR ټری آن او 3D محصول لید پیل کړی. سنیپ د AR عکسونه هم معرفي کړل، د برانډونو توان ورکوي چې خپل ټیکنالوژي په فزیکي ځایونو کې مدغم کړي.

