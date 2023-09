د آینسټین د جاذبې نظریه، چې د عمومي نسبت په نامه یادېږي، د یوې پیړۍ راهیسې په زړه پورې توګه بریالۍ وه. په هرصورت، نظریه خپل محدودیتونه لري. دا د بلیک هول دننه او پخپله په لوی بنګ کې د خلا وخت واحدونو کې د خپلې ناکامۍ وړاندوینه کوي. په داسې حال کې چې نور فزيکي نظريات چې په فزيک کې د نورو بنسټيزو ځواکونو تشريح کوي په پراخه کچه ازمول شوي، عمومي نسبت يوازې په ضعيف جاذبه کې ازمول شوی دی.

Deviations from general relativity are not excluded and must happen, according to theoretical physicists. The existence of spacetime singularities suggests that quantum mechanics, which applies at very small scales, should resolve these issues. However, attempts to blend general relativity with quantum mechanics introduce deviations from Einstein’s theory.

د Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) ماډل، چې د کاسمولوژي معیاري ماډل دی، په پراخه کچه منل شوی. په هرصورت، دا د نظري نظر څخه نیمګړی او د قناعت وړ نه دی. په تیرو پنځو کلونو کې ، دا د مشاهدې فشارونو سره هم مخ شوی ، په ځانګړي توګه د هبل ثابت اندازه کولو په اړه.

د کایناتو د سرعت لپاره مشاهده شواهد په 1998 کې د Ia سوپرنووا ډول سره کشف شوي د تیاره انرژي وړاندیز لامل شوی. په هرصورت، د تیاره انرژی ماهیت نامعلوم پاتې دی، او بدیل توضیحات، لکه تعدیل شوي جاذبه، شهرت ترلاسه کړی.

د عمومي نسبت پر ځای د جاذبې د تیورۍ په اړه د ادبياتو یوه لویه برخه شتون لري، په شمول د اسکالر-ټینسر تیوری. دا بدیلونه باید د لمریز سیسټم تجربو، د جاذبې څپې مشاهده، او د تور سوري مطالعې له لارې ازمول شي.

دا لاهم معلومه نه ده چې آیا د عمومي نسبت څخه انحرافات د کاسمولوژیکي مشاهدو په یوه ناکافي تیوري کې د ځای په ځای کولو هڅه کولو څخه رامینځته کیږي یا که تیاره انرژي واقعیا شتون نلري.

