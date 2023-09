په پورتنۍ اتموسفیر کې د نادر ګرم پلازما جریان پلټنه

By

د ځمکې قطب ته نږدې، اورورا یو عام لید دی چې په پورتنۍ اتموسفیر کې د رنګارنګ رڼا ښکارندوی کوي چې د لمریز باد او د سیارې د مقناطوسفیر ترمنځ د تعامل له امله رامینځته کیږي. په هرصورت، استوا ته نږدې، یو مختلف اتموسفیر پدیده واقع کیدی شي: subauroral ion drifts (SAID).

د SAID پیښې د ionosphere له لارې د ګرم پلازما ګړندۍ، لویدیځ لوري ته جریان لري. دا پیښې په اسمان کې د لیدلو جوړښتونو سره تړاو لري، لکه مستحکم اوررال ریډ (SAR) آرکس او قوي حرارتي اخراج سرعت لوړول (STEVE). عموما، د SAID پیښې د ماښام او نیمې شپې ترمنځ واقع کیږي، مګر د نیمې شپې وروسته د SAID جریان کشف شوي.

په یوه وروستۍ څیړنه کې چې د جیو فزیکل څیړنو په ژورنال کې خپره شوې: د فضا فزیک، څیړونکو په 15 کې د سویلي امریکا سره نږدې د نیمې شپې 2013 SAID پیښو باندې تمرکز وکړ. د مختلفو سرچینو څخه د معلوماتو تحلیل کولو سره، د سپوږمکۍ پروګرامونو او د اورورال فعالیتونو اقداماتو په ګډون، دوی د ځانګړتیاوو او ځانګړنو پلټنه وکړه. د دې نادرو پیښو رامینځته کول.

څیړونکو وموندله چې د نیمې شپې وروسته SAID پیښې، د شپې د شپې پیښو ته ورته دي، د ionospheric شرایطو او جیو مقناطیسي متحرکاتو ترمنځ د پیچلي تعامل پایله ده. په تعامل کې د بریښنایی ساحو رامینځته کول او د څپې ذرې تعاملات شامل دي ، کوم چې د تودوخې ځایی سرچینو په توګه عمل کوي.

دا موندنې د پورتنۍ فضا پلازما متحرکاتو پوهه لوړوي او د سپوږمکۍ تعقیب او نورو مهم غوښتنلیکونو لپاره د رادار سیګنالونو ګډوډولو احتمال لري. په دې برخه کې نورې څیړنې کولی شي ارزښتناکه بصیرت وړاندې کړي چې څنګه د SAID پیښې او د دوی اړوند پیښې د ځمکې په اتموسفیر اغیزه کولی شي.

سرچینه: Ildiko Horvath et al، Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) د 1 په اوږدو کې د نیمې شپې (4-2013) مقناطیسي سیمه ایز وخت سکټور کې رامینځته شوی، د جیو فزیک څیړنې ژورنال: د فضا فزیک (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677