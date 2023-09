په Exoplanet مشاهدو باندې د ستوري د اغیزې پوهیدل: د TRAPPIST-1 څخه بصیرت

یوه وروستۍ څیړنه چې د ستورپوهانو لخوا د جیمز ویب سپیس ټیلسکوپ (JWST) څخه د معلوماتو په کارولو سره ترسره شوې د exoplanets په مشاهدو کې د ستوري اغیزې روښانه کوي. د مطالعې تمرکز د TRAPPIST-1 b و، چې په TRAPPIST-1 شمسي سیسټم کې خپل ستوري ته تر ټولو نږدې سیاره ده. TRAPPIST-1 یو ستوری دی چې د ځمکې څخه 40 نوري کاله لرې موقعیت لري، او دا د ځمکې په اندازه د اوو سیارونو لخوا محاصره دی.

مشاهداتو څرګنده کړه چې TRAPPIST-1 b ممکن اتموسفیر ونه لري یا د هغې اتموسفیر ممکن درانه مالیکولونه لکه کاربن ډای اکسایډ ولري چې کشف کول یې ستونزمن کوي. په هرصورت، څیړنې په مشاهداتو کې پخپله د ستوري د پام وړ اغیزه هم په ګوته کړه. ټیم ټینګار وکړ چې د ستوري د اغیزو پوهیدل د اوسیدو وړ زون کې د سیارونو راتلونکي لیدونو لپاره خورا مهم دي لکه TRAPPIST-1 d, e، او f.

د ستوري فعالیت او ککړتیا د exoplanet د نوعیت په ټاکلو کې د کلیدي فکتورونو په توګه پیژندل شوي. د ستوري ککړتیا د ستوري د خپلو ځانګړتیاو اغیزو ته اشاره کوي، لکه د سپوږمکۍ او فاکولای، د exoplanet د اتموسفیر په اندازه کولو باندې. څیړونکو په TRAPPIST-1 b او په سیسټم کې نورو سیارونو کې د ستوري ککړتیا قوي شواهد وموندل. د ستوري فعالیت کولی شي ګمراه کونکي سیګنالونه رامینځته کړي ، په بالقوه توګه د exoplanet اتموسفیر غلط تفسیر لامل کیږي.

The study underscores the importance of considering stellar contamination when planning future observations of all exoplanetary systems, particularly those centered around red dwarf stars like TRAPPIST-1. These stars can exhibit high levels of activity, including spots and frequent flare events. The researchers also noted the challenge of modeling unpredictable events like stellar flares, which can affect measurements of light blocked by the planet.

پداسې حال کې چې TRAPPIST-1 b کیدای شي د پام وړ فضا نه وي، دا د نورو مطالعې لپاره یو زړه راښکونکی نوماند پاتې دی. د TRAPPIST-1 سیسټم په ټوله کې زموږ د لمریز سیسټم هاخوا د احتمالي استوګنې وړ چاپیریال موندلو لپاره امید وړاندې کوي. نورې څیړنې او کتنې به د دې زړه راښکونکي exoplanetary سیسټم اسرار افشا کولو ته دوام ورکړي.

