مطالعې موندلې چې سخته تودوخه کیدای شي په 250 ملیون کلونو کې د تی لرونکو د ورکیدو لامل شي

یوه وروستۍ څیړنه وړاندیز کوي چې د ځمکې د براعظمونو د یوځای کیدو له امله رامینځته شوې سخته تودوخه کولی شي په 250 ملیون کلونو کې د انسانانو په ګډون د ټولو تی لرونکو حیواناتو د ورکیدو لامل شي. مطالعې د سپر کمپیوټر اقلیم ماډلونه کارولي ترڅو د ټیکټونیک حرکتونو راتلونکي اغیزې او په سیار کې د کاربن ډای اکسایډ (CO2) اخراج زیاتوالي وړاندوینه وکړي.

لکه څنګه چې براعظمونه سره یو ځای کیږي، د آتش فشاني ټوټې فضا ته د CO2 لوی مقدار خوشې کوي، چې د سیارې د پام وړ تودوخې لامل کیږي. د تودوخې دا زیاتوالی به د تی لرونکو حیواناتو لپاره د استوګنې وړ چاپیریال رامینځته کړي، ځکه چې دوی د سړې هوا سره ښه سمون لري او د سخت تودوخې سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي. راتلونکی سوپر براعظم به په لویه کچه د میلمه پالنې وړ نه وي، یوازې د 8٪ څخه تر 16٪ پورې د ځمکې ساحه د استوګنې لپاره مناسبه ده.

ډاکټر الکساندر فرنسورت، د بریسټول پوهنتون څخه د مطالعې مخکښ لیکوال، څرګنده کړه چې د براعظم، یو ګرم لمر، او د CO2 د کچې زیاتوالي ګډې اغیزې به د 40C څخه تر 50C پورې د تودوخې په پایله کې د تی لرونکو حیواناتو لپاره د خوړو موندل ناممکن کړي. او د اوبو سرچینې. انسانان، د نورو ډولونو په څیر، نشي کولی خپل بدن د خولې له لارې یخ کړي، په نهایت کې د دوی د مړینې لامل کیږي.

څیړنه وړاندوینه کوي چې د CO2 کچه کولی شي د اوسني 400 برخو فی ملیون (ppm) څخه 600 ppm ته لوړ شي تر هغه وخته پورې چې د پانګیا الټیما په نوم سوپر براعظم جوړ شي. څیړونکي د شنو خونو ګازونو اخراج د کمولو په اهمیت ټینګار کوي ترڅو د دې راتلونکي سناریوګانو مخه ونیسي چې ژر پیښ شي.

د مطالعې شریک لیکوال، ډاکټر یونس لو، د اوسني اقلیم بحران ته د رسیدو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ، ځکه چې سخت تودوخه دمخه د انسان روغتیا اغیزه کوي. دا مهمه ده چې ژر تر ژره د خالص صفر اخراج ترلاسه کولو لپاره کار وکړو ترڅو د تودوخې د لوړیدو زیان رسونکي پایلې کمې کړي.

In addition, the researchers suggest that when considering the habitability of other planets, the distribution of continents should be taken into account. A planet within the habitable zone of a solar system may still be uninhabitable if the continents are concentrated in one supercontinent.

This study highlights the potential dire consequences of climate change and reinforces the need for immediate action to mitigate its effects. While the projected timeframe is millions of years into the future, the current impact of rising temperatures should not be ignored.

