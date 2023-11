Futurystyczna cywilizacja indyjska ożywa: Indus Battle Royale debiutuje w Fortnite

By

Gracze Fortnite na całym świecie wkrótce rozpoczną nową, ekscytującą przygodę, zanurzając się w żywej krainie Indus, pierwszej w historii grze typu Battle Royale stworzonej w Indiach. Opracowany przez studio SuperGaming z siedzibą w Pune, Indus czerpie inspirację z cywilizacji indyjskiej, oferując graczom niespotykane dotąd doświadczenia międzyplatformowe.

Indus w Fortnite to nie tylko port, ale wyjątkowe, samodzielne doświadczenie, starannie zaprojektowane wyłącznie dla użytkowników komputerów Mac i PC. Gracze mogą spodziewać się pełnej rozgrywki w Indusie, obejmującej wciągające warunki zwycięstwa skupione na potężnym zasobie znanym jako Cosmium. Zabezpieczenie tego zasobu na mapie staje się kluczem do zwycięstwa, otwierając ekscytujące strategie i intensywną rozgrywkę.

Chociaż oficjalna data premiery Indus w Fortnite nie została jeszcze ujawniona, entuzjaści gier mogą spodziewać się premiery zamkniętej wersji beta samodzielnej gry Indus Battle Royale na Androida w okresie świątecznym. Gra jest już dostępna do rejestracji wstępnej w Sklepie Play i zgromadziła zdumiewającą liczbę 5 milionów rejestracji wstępnych.

Intrygującym aspektem wartym podkreślenia jest to, że zawartość Indusu dla Fortnite została opracowana przez niezwykły zespół składający się z dwóch kobiet w imponującym czasie zaledwie 27 dni. Pomimo braku wcześniejszego doświadczenia w tworzeniu gier, z powodzeniem wykorzystali edytor Unreal Editor dla Fortnite (UEFN) firmy Epic Games, aby stworzyć wciągające i wciągające doświadczenie. Ta integracja służy SuperGaming jako poligon doświadczalny do zbierania cennych informacji zwrotnych od odbiorców zewnętrznych, umożliwiając im udoskonalanie wrażeń z gry w ramach przygotowań do oficjalnej premiery Indus.

Indus Battle Royale Mobile to jedna z najbardziej oczekiwanych gier „made in India”, oferująca połączenie elementów futurystycznych z tłem starożytnej doliny Indusu. Płynnie łącząc przeszłość z przyszłością, Indus wprowadza postacie takie jak Rana, Sir Taj, Arya i Adya – zainspirowane rasą Yaksha i znane jako wędrowcy mitów w świecie Indusu. Eksploruj wciągającą mapę gry, Virlok, która oferuje najnowocześniejszy obraz Indii, wyposażając się w szereg futurystycznej broni, w tym potężny karabin snajperski Vantage, A27 Locust i karabin wyjściowy SFR-4 o wysokich obrażeniach. Indus jest kompatybilny z szeroką gamą smartfonów z systemem Android i iOS, zachęcając graczy do personalizacji swoich wrażeń poprzez ekscytujące zakupy w aplikacji.

Przygotuj się na ekscytującą podróż, dołączając do globalnej społeczności Fortnite i odkrywając niezwykły świat Indusu. Bądź na bieżąco, aby otrzymywać więcej aktualizacji i przygotuj się na wrażenia z gry, jak nigdy dotąd.

Najczęściej zadawane pytania

1. Na jakich platformach będzie dostępny Indus?

Indus będzie dostępny na platformach macOS, PC, Android i iOS.

2. Kiedy nastąpi oficjalna premiera Indusa w Fortnite?

Oficjalna data premiery Indus w Fortnite nie została jeszcze ogłoszona. Jednak w okresie świątecznym spodziewana jest premiera zamkniętej wersji beta Androida.

3. Kto rozwinął Indus?

Indus został opracowany przez SuperGaming, studio z siedzibą w Pune.

4. Czy mogę dokonać wstępnej rejestracji w Indusie w Sklepie Play?

Tak, w grze można obecnie dokonać wstępnej rejestracji w Sklepie Play.

5. Ile rejestracji wstępnych zebrał do tej pory Indus?

Indus otrzymał ponad 5 milionów rejestracji wstępnych.