Nowa oferta pakietowa na drony Ninja Dragon: eksploruj przestworza ze zniżką

Chcesz przenieść swoje umiejętności latania dronem na wyższy poziom? Nie szukaj dalej niż pakiet Ninja Dragon, który zawiera nie jeden, ale dwa niesamowite drony po obniżonej cenie. Phantom K PRO i Alpha Z Pro są wyposażone w funkcje, które podniosą jakość Twoich fotografii lotniczych i wideofilmowania. A najlepsza część? Możesz zdobyć ten pakiet ze zdumiewającą 57% rabatem, ale tylko do 9 listopada!

Phantom K PRO to kompaktowy i składany quadkopter oferujący wiele imponujących funkcji. Rób wspaniałe zdjęcia lotnicze kamerą 4K HD i ciesz się stabilnymi lotami dzięki trybowi utrzymywania wysokości. Dzięki rozpoznawaniu gestów, łączności Wi-Fi i doświadczeniu VR 3D ten dron otwiera świat możliwości uchwycenia zapierających dech w piersiach chwil z góry. Modułowa bateria o pojemności 1,800 mAh zapewnia dłuższy czas lotu, a żyroskop w osi si zapewnia precyzyjną i stabilną kontrolę. Dzięki odległości zdalnego sterowania wynoszącej 100 m i odległości transmisji strumieniowej FPV w czasie rzeczywistym wynoszącej 15–30 m, możesz zanurzyć się w akcji jak nigdy dotąd.

Równie imponujący jest Alpha Z Pro to dron, który przenosi wszechstronność na nowy poziom. Wyposażony w podwójną kamerę, w tym szerokokątną kamerę przednią 4K i dolną kamerę 720p, ten dron rejestruje wspaniałe efekty wizualne pod różnymi kątami. Tryb utrzymywania wysokości i FPV w czasie rzeczywistym to tylko wierzchołek góry lodowej. Alpha Z Pro posiada również tryb bezgłowy i automatyczny powrót jednym klawiszem, co zapewnia większą wygodę. Składana rama zwiększa przenośność, umożliwiając zabranie tego drona ze sobą podczas przygód. Dzięki odległości kontrolera od 260 stóp do 300 metrów możesz eksplorować rozległe krajobrazy i z łatwością rejestrować niezwykłe materiały.

Gotowy, aby odblokować swój potencjał latania dronem? Nie przegap zestawu Ninja Dragon Phantom K PRO i Alpha Z Pro, dostępnych do 159.97 listopada po obniżonej cenie 9 USD. Spiesz się, ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie. Podnieś poziom swojej gry w fotografię lotniczą i rozpocznij nową przygodę w przestworzach!

FAQ

1. Czy mogę kupić drony osobno?

Nie, Ninja Dragon Phantom K PRO i Alpha Z Pro są dostępne wyłącznie w pakiecie po obniżonej cenie.

2. Jaka jest żywotność baterii tych dronów?

Phantom K PRO jest wyposażony w modułową baterię o pojemności 1,800 mAh, która zapewnia dłuższy czas lotu. Żywotność baterii Alpha Z Pro może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków.

3. Czy są dostępne części zamienne do tych dronów?

Tak, części zamienne do Phantom K PRO i Alpha Z Pro można kupić osobno, aby zapewnić łatwą konserwację i naprawy.

4. Czy te drony objęte są gwarancją?

Informacje dotyczące gwarancji specyficznej dla dronów Ninja Dragon można znaleźć na stronie internetowej producenta.