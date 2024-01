Xiaomi przedstawia HyperOS: Rewolucyjny system dla inteligentniejszej przyszłości

Podsumowanie:

Xiaomi, światowy gigant w dziedzinie produkcji, oficjalnie wydał ekscytującą nową aktualizację dla swojego flagowego smartfona, Xiaomi 13 Pro. Aktualizacja HyperOS jest teraz wprowadzana w Indiach i przynosi system skoncentrowany na człowieku, który łączy się bezproblemowo z różnymi inteligentnymi urządzeniami, począwszy od samochodów po urządzenia do domu inteligentnego. Dzięki swojemu naciskowi na przyjazność użytkownikowi, HyperOS zapewnia bardziej inteligentne i efektywne środowisko dla użytkowników Xiaomi. Ta aktualizacja zawiera również najnowszą paczkę zabezpieczeń Androida na grudzień 2023 roku, o numerze wersji 1.0.1.0.UMBINXM.

Zobowiązanie Xiaomiego w sprawie prywatności i bezpieczeństwa:

Aktualizacja Xiaomi 13 Pro HyperOS nie dotyczy tylko ulepszania funkcji i wydajności. Skupia się także na wzmacnianiu prywatności i bezpieczeństwa od końca do końca, zapewniając użytkownikom bezpieczne i odpowiednie połączenie. Aby korzystać z tej aktualizacji systemu, zaleca się użytkownikom połączenie z siecią Wi-Fi i sprawdzenie, czy mają wystarczającą ilość miejsca na dysku, ponieważ aktualizacja waży około 1,9 GB.

Rozszerzenie wsparcia dla HyperOS:

Obecnie aktualizacja HyperOS jest ograniczona tylko do Xiaomi 13 Pro, ale Xiaomi zapewniło swoim użytkownikom, że wszystkie jego urządzenia otrzymają tę aktualizację jeszcze w tym miesiącu. Ostatnio uruchomione urządzenia, takie jak Redmi Note 13 Pro i Note 13 Pro+, początkowo mogą nie obsługiwać HyperOS, ale Xiaomi obiecuje, że te urządzenia otrzymają aktualizację wkrótce.

POCO włącza się do akcji:

POCO, inna marka należąca do Xiaomi, także dołączyła do fali HyperOS. POCO ogłosiło dostępność beta-aktualizacji HyperOS dla wszystkich użytkowników POCO F5, opartą na informacjach otrzymanych za pośrednictwem forum Xiaomi. POCO zapewnia, że oficjalna globalna premiera tej aktualizacji nastąpi w ciągu najbliższych dni. Ponadto, długo oczekiwany POCO X6 Pro trafi na rynek w przyszłym tygodniu z fabrycznie zainstalowanym HyperOS.

Patrząc w przyszłość:

W miarę jak Xiaomi kontynuuje wprowadzanie aktualizacji HyperOS dla użytkowników Xiaomi 13 Pro w Indiach, ich zobowiązaniem jest uczynienie go dostępnym na całym świecie do końca stycznia 2024 roku. Jest to ekscytująca podróż, na którą każdy użytkownik Xiaomi może się niecierpliwie nie mogąc doczekać. Bądźcie z nami, gdy coraz więcej urządzeń otrzymuje tę przełomową aktualizację.

FAQ:

1. Co to jest HyperOS?

– HyperOS to nowy system opracowany przez Xiaomi, zaprojektowany w celu stworzenia bardziej przyjaznego użytkownikowi i efektywnego środowiska poprzez bezproblemowe połączenie z inteligentnymi urządzeniami.

2. Jakie urządzenia obecnie obsługują HyperOS?

– Obecnie tylko Xiaomi 13 Pro jest kompatybilny z HyperOS. Jednak Xiaomi ogłosiło, że ta aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich swoich urządzeń jeszcze w tym miesiącu.

3. Czy aktualizacja HyperOS poprawi prywatność i bezpieczeństwo?

– Bez wątpienia. Xiaomi skupiło się na wzmacnianiu prywatności i bezpieczeństwa od końca do końca dzięki aktualizacji HyperOS, zapewniając użytkownikom bezpieczne i odpowiednie połączenie.

4. Czy inne marki Xiaomi również przyjmują HyperOS?

– Tak, POCO, spółka zależna od Xiaomi, ogłosiła dostępność beta-aktualizacji HyperOS dla użytkowników POCO F5, planując globalną premierę w niedalekiej przyszłości. POCO X6 Pro będzie również dostarczany z fabrycznie zainstalowanym HyperOS.

