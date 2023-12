Nowy superkomputer zrewolucjonizuje przetwarzanie sztucznej inteligencji

Naukowcy z Australii opracowują przełomowy superkomputer, którego celem jest zrewolucjonizowanie przetwarzania sztucznej inteligencji (AI). Ta innowacyjna maszyna o nazwie DeepSouth będzie symulować impulsowe sieci neuronowe w skali porównywalnej do ludzkiego mózgu. Dzięki szacunkowej przepustowości wynoszącej 228 bilionów operacji synaptycznych na sekundę DeepSouth będzie miał potencjał przetwarzania ogromnych ilości danych z dużymi prędkościami.

Zespół projektowy z Western Sydney University planuje zająć się jednym z głównych wyzwań w rozwoju sztucznej inteligencji: ogromnym zużyciem energii przez obecne systemy. W miarę jak technologia sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej wszechobecna w naszym życiu, przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię serwerów AI, takich jak te sprzedawane przez firmę NVIDIA, przewyższy zapotrzebowanie wielu małych krajów. Superkomputer DeepSouth ma rozwiązać ten problem, emulując niesamowitą wydajność ludzkiego mózgu, który podczas wykonywania złożonych zadań poznawczych zużywa zaledwie 20 watów energii.

Dzięki wykorzystaniu impulsowej sieci neuronowej DeepSouth będzie znacznie mniejszy i zużywać mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi superkomputerami. System zapewni platformę do pogłębienia naszej wiedzy na temat sposobu, w jaki mózg dokonuje obliczeń, i umożliwi rozwój aplikacji obliczeniowych na skalę mózgową w różnych dziedzinach, w tym w wykrywaniu, badaniach biomedycznych, robotyce, eksploracji kosmosu i zastosowaniach sztucznej inteligencji na dużą skalę.

DeepSouth, którego uruchomienie zaplanowano na kwiecień 2024 r., zapewni naukowcom bardziej wydajne i potężne narzędzie do badania sieci neuronowych. Jego modułowa i skalowalna konstrukcja wykorzystująca dostępny na rynku sprzęt ułatwi przyszłe rozszerzenia lub dostosowania w celu dostosowania do różnych wymagań obliczeniowych. Ostatecznym celem jest zbliżenie przetwarzania sztucznej inteligencji do możliwości ludzkiego mózgu i wspieranie postępów w wielu dziedzinach.

Chociaż superkomputer DeepSouth ma na celu symulowanie ludzkiego mózgu, intrygujące jest to, że inni badacze przyjmują odwrotne podejście. Niektóre zespoły włączają rzeczywistą tkankę mózgową człowieka do chipów komputerowych cyborgów, co daje obiecujące wyniki. Konwergencja inteligencji biologicznej i sztucznej niesie ze sobą ogromny potencjał dla przyszłości informatyki i może prowadzić do przełomowych odkryć.

W dobie sztucznej inteligencji rozwój nowych technologii, takich jak DeepSouth, świadczy o ciągłym dążeniu do innowacji i chęci przesuwania granic tego, co możliwe. Gdy ten superkomputer ożyje, będzie miał potencjał przekształcenia przetwarzania sztucznej inteligencji i przyspieszenia postępu w rozumieniu mózgu.