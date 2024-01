Wizards of the Coast przyznaje, że w pracach związanych z marketingiem wykorzystano komponenty AI

Wizards of the Coast potwierdził, że w niedawno wykorzystywanych pracach związanych z marketingiem do gry Magic: The Gathering użyto elementów sztucznej inteligencji (AI). Firma przyznaje swoje błędne wcześniejsze zaprzeczenia związane z użyciem AI i zapewnia społeczność, że ponownie ocenia swoje relacje z dostawcami, aby zagwarantować zachowanie ludzkiego talentu, który definiuje tę grę. Ta przyznana wina jest odpowiedzią na podobną kontrowersję z końca roku 2023, kiedy to toczyły się debaty na temat twórczości AI w Player’s Handbook do gry Dungeons & Dragons. Niektórzy artyści wyrazili swoje obawy i przysięgli, że nie będą już współpracować z firmą Wizards of the Coast, jeśli dalej będzie wykorzystywane AI w kampaniach promocyjnych.

Wizards of the Coast początkowo zaprzeczał użyciu AI w pracach związanych z marketingiem, ale teraz przyznaje, że „niektóre komponenty AI” faktycznie zostały wykorzystane. Firma przeprosiła za swój błąd na portalach społecznościowych i podkreśliła swoje zaangażowanie w wsparcie kreatywności ludzkich artystów i twórców.

W odpowiedzi na kontrowersje, Wizards of the Coast planuje przeanalizować swoją współpracę z dostawcami, zwłaszcza jeśli chodzi o projekty twórcze niezwiązane bezpośrednio z produktami, takie jak obrazy marketingowe. Firma pragnie zagwarantować, że wartości, jakimi się kieruje, są zgodne z pracami tworzonymi przez jej partnerów.

To nie pierwszy raz, kiedy Wizards of the Coast jest zaangażowany w kontrowersję związaną z AI. Pod koniec 2023 roku toczyła się debata na temat sztucznie generowanej twórczości w Player’s Handbook do gry Dungeons & Dragons. Aktualna kontrowersja skłoniła niektórych artystów do wyrażenia zastrzeżeń co do współpracy z firmą, jeśli AI będzie nadal wykorzystywane w przyszłych projektach.

Chociaż to przyznanie się do użycia AI podkreśla rosnącą obecność tej technologii w branży kreatywnej, budzi również obawy dotyczące wpływu na ludzką ekspresję artystyczną. Zachowanie równowagi między wykorzystaniem technologii AI a zachowaniem indywidualności i kreatywności ludzkich twórców stanowi ciągłe wyzwanie dla firm, takich jak Wizards of the Coast.

Najczęstsze pytania

1. Czy AI zostało wykorzystane w pracach marketingowych do gry Magic: The Gathering?

Tak, Wizards of the Coast potwierdza użycie komponentów AI w niedawno wykorzystywanych pracach marketingowych do gry Magic: The Gathering, mimo początkowych zaprzeczeń.

2. Jak Wizards of the Coast planuje rozwiązać tę kontrowersję?

Wizards of the Coast zamierza ponownie ocenić swoje relacje z dostawcami, aby zagwarantować, że ich twórczość będzie zgodna z wartościami firmy i zobowiązaniem do wspierania ludzkiej kreatywności artystycznej.

3. Czy artyści wyrazili obawy co do współpracy z firmą Wizards of the Coast w przyszłości?

Tak, niektórzy artyści wyrazili zastrzeżenia co do współpracy z firmą Wizards of the Coast, jeśli AI będzie nadal wykorzystywane w kampaniach promocyjnych.

4. Jak ta kontrowersja wpływa na wykorzystanie AI w branży kreatywnej?

Kontrowersja ta podkreśla ciągłe wyzwanie związane z utrzymaniem równowagi między wykorzystaniem technologii AI a zachowaniem unikalnego charakteru i kreatywności ludzkich artystów. Rodzą się pytania, w jaki sposób AI wpłynie na ekspresję artystyczną w przyszłości.