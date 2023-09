Odkrywanie ograniczeń generowania proceduralnego w Starfield

By

Starfield, najnowsza gra RPG z otwartym światem firmy Bethesda, urzekła graczy swoim rozległym wszechświatem do odkrycia. Jednak wielu graczy zauważyło dziwny wzór: martwi kosmici rozproszeni po planetach. Odkrycie to podkreśla ograniczenia polegania Bethesdy na generowaniu proceduralnym.

Starfield może poszczycić się ogromnym światem z setkami zadań, statków kosmicznych, obcych stworzeń i planet do odkrycia. Problem polega na tym, że większość treści jest generowana proceduralnie, a nie tworzona ręcznie przez programistów. W miarę zagłębiania się w grę gracze zaczynają zauważać powtarzające się elementy, takie jak identyczne placówki z różnymi NPC-ami czy podobne rośliny o różnych nazwach.

Szczególnym wzorcem, z którym zetknęli się gracze, jest obecność martwych zwierząt. Szukając lokalizacji do założenia placówek, gracze natrafiają na stosy martwych obcych stworzeń, często w pobliżu dużych skał lub formacji. Przyczyna tego zjawiska staje się jasna, gdy przyjrzymy się ekosystemowi gry.

W Starfield planety zamieszkują różne gatunki obce, w tym zwierzęta roślinożerne i drapieżniki. Problem leży w agresywnym charakterze drapieżników, które wędrują stadami i szybko eliminują słabsze zwierzęta roślinożerne. Obserwując te spotkania, gracze są świadkami dziesiątkowania stad pokojowych roślinożerców przez kilka potężnych drapieżników. Ta niezrównoważona dynamika powoduje, że po planetach gry pojawiają się stosy martwych zwierząt.

Co więcej, gracze zauważyli również powtarzające się treści wykraczające poza obecność martwych zwierząt. Stworzenia na różnych planetach wykazują podobne zachowania i cechy, co prowadzi do poczucia powtarzalności i braku wyjątkowych doświadczeń. Znajomość tych stworzeń i środowisk tłumi emocje związane z odkrywaniem rozległej galaktyki Starfield.

Chociaż proceduralna generacja Starfield pozwala na stworzenie ekspansywnego i zróżnicowanego wszechświata, ma ona również wadę polegającą na powtarzalności treści. Gracze tęsknią za bardziej wyrazistymi i ręcznie wykonanymi światami z poprzednich tytułów Bethesdy, takich jak Fallout 3 i Skyrim. Niemniej jednak Starfield w dalszym ciągu oferuje wciągające kosmiczne gry RPG, które urzekają graczy swoją rozmachem i możliwościami eksploracji.

Źródła: Studio gier Bethesda