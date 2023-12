Szkoła średnia Newcomers rozważa zmianę nazwy w obliczu napięć politycznych

Streszczenie: Szkoła średnia Newcomers High School z siedzibą w Long Island City w stanie Queens rozważa zmianę nazwy ze względu na obawy, że obecna nazwa będzie skierowana do uczniów-imigrantów. Liderzy uczniów w rządzie szkoły uważają, że zmiana nazwy pomoże stworzyć bardziej włączające i przyjazne środowisko. Proces zmiany nazwy obejmuje kilka etapów, w tym uzyskanie zgody Stowarzyszenia Rodziców i dyrektora, zebranie opinii publicznej i uzyskanie ostatecznej zgody rektora. Prawdopodobne jest jednak wystąpienie sprzeciwu, ponieważ niektórzy obawiają się, że zmiana nazwy zmieni charakter i dziedzictwo szkoły. Decyzja o rozważeniu zmiany nazwy zapadła podczas projektowania dorocznej bluzy szkoły, kiedy uczniowie wyrazili obawy dotyczące widoczności nazwy „Nowi przybysze” i potencjalnego ryzyka przestępstw z nienawiści. Napływ migrantów do Nowego Jorku stworzył napięty klimat polityczny, a uczniowie chcą zdystansować się od wszystkiego, co wywołuje negatywne wrażenie i daje poczucie przynależności. Oprócz zmiany imienia i nazwiska niektórzy uczniowie zastanawiają się, czy uczniowie-imigranci powinni być zapisywani do oddzielnych szkół, czy też powinni mieć większy wybór miejsca uczęszczania do szkoły.

