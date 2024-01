Wczesne małpy w Egipcie spożywały miękkie owoce, wynika z badań

Podsumowanie: Najnowsze badanie opublikowane w American Journal of Biological Anthropology ukazuje, że wczesne małpy, które żyły na terenie dzisiejszej depresji Fayum w Egipcie około 34-29 milionów lat temu, głównie spożywały dietę złożoną z miękkich owoców. Analizując zęby kopalne pięciu różnych gatunków wczesnych małp, badacze stwierdzili stosunkowo niską częstość odłamków zębowych, co wskazuje na preferencję miękkich pokarmów, takich jak owoce. Badanie to dostarcza nowych informacji na temat nawyków żywieniowych pradawnych naczelnych i jak dieta może wpływać na ewolucję i rozprzestrzenianie się naczelnych antropoidalnych.

FAQ:

Q: Jak badacze ustalili dietę wczesnych małp?

A: Badacze analizowali zęby kopalne wczesnych gatunków małp i szukali wzorców odłamków zębowych. Niska częstość odłamków zębowych sugeruje preferencję dla miękkich pokarmów.

Q: Czy wczesne małpy spożywały również inne typy pokarmów?

A: Badanie wykazało, że chociaż wczesne małpy głównie spożywały miękkie owoce, czasami również sięgały po pokarmy twardy, takie jak orzechy i nasiona, choć w mniejszym stopniu.

Q: Jakie implikacje ma to badanie dla ewolucji naczelnych antropoidalnych?

A: Badanie sugeruje, że dieta i zachowanie mogły odgrywać rolę w ewolucji i rozprzestrzenianiu się naczelnych antropoidalnych. Dostarcza wglądu w nawyki żywieniowe wczesnych naczelnych i jak mogły wpływać na ich ewolucyjną trajektorię.

Q: Dlaczego to badanie jest istotne?

A: To badanie rzuciło światło na nawyki żywieniowe pradawnych małp i przyczyniło się do naszego zrozumienia ewolucji naczelnych. Pokazuje, że preferencja dla miękkich owoców u naczelnych może sięgać milionów lat wstecz.