Zimowa burza pokrywa góry Karoliny Północnej śniegiem

Podsumowanie:

Gdy przez zachodni region Karoliny Północnej przetacza się zimowa burza, oczekuje się, że do południa w środę w górach spadną znaczne ilości śniegu. Narodowa Służba Meteorologiczna wydała zalecenie dotyczące pogody zimowej dla obszarów powyżej 3,500 stóp i dla całego hrabstwa Avery. Odcinki głównych dróg w górach, w tym Blue Ridge Parkway, zostały już zamknięte z powodu opadów śniegu. Na najwyższych szczytach Smokies może spaść ponad sześć cali śniegu, któremu będą towarzyszyć silne porywy wiatru dochodzące do 45 km/h. Ośrodki narciarskie w okolicy przygotowują się do sezonu, a wszystkie góry Karoliny Północnej z wyjątkiem dwóch są już otwarte do jazdy na nartach. Oczekuje się, że burza zimowa przyniesie od trzech do czterech cali śniegu na obszarach na wysokości około 3,500 stóp. Podróżnym zaleca się zachowanie ostrożności i spodziewanie się śliskiej nawierzchni, która może mieć wpływ na poranny dojazd do pracy.

Zimowa burza uderza w góry Karoliny Północnej

Zimowa burza spadła na góry w zachodniej Karolinie Północnej, zmieniając krajobraz w zimową krainę czarów. Narodowa Służba Meteorologiczna wydała zalecenie dotyczące pogody zimowej dla regionu, ponieważ śnieg pokrywa obszary powyżej 3,500 metrów i hrabstwo Avery. Mieszkańcy i goście gór mogą spodziewać się trudności w podróżowaniu i niebezpiecznych warunków ze względu na gromadzący się śnieg.

Odcinki Blue Ridge Parkway zostały już zamknięte, a w miarę kontynuowania burzy śnieżnej należy spodziewać się kolejnych zamknięć. Inne główne drogi, takie jak US 441/Newfound Gap Road i NC Highway 128, również zostały zamknięte z powodu śniegu i lodu. Zamknięcia te wprowadzono, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i zapobiec wypadkom spowodowanym śliską nawierzchnią.

Branża narciarska w regionie czerpie korzyści z zimowej burzy, a wszystkie góry Karoliny Północnej z wyjątkiem dwóch są otwarte dla narciarzy. Ośrodki narciarskie są zachwycone sprzyjającymi warunkami i chętnie zapraszają gości do korzystania z ośnieżonych stoków. Podróżni powinni jednak zachować ostrożność podczas jazdy do ośrodków wypoczynkowych, ponieważ oblodzone i zaśnieżone drogi mogą utrudniać podróż.

Prognoza i środki ostrożności

Prognoza przewiduje, że na najwyższych szczytach Gór Smoky może spaść ponad sześć cali śniegu, któremu będą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 45 km/h. Oczekuje się, że na obszarach położonych na wysokości około 3,500 stóp spadnie od trzech do czterech cali śniegu. Oczekuje się, że opady śniegu utrzymają się do późnego rana lub wczesnego popołudnia w środę i będą stopniowo zanikać.

Podróżnym zaleca się, aby byli przygotowani na zaśnieżone drogi i ograniczoną widoczność. Oczekuje się, że warunki na drogach będą śliskie, co może mieć wpływ na poranny dojazd do pracy. Podczas jazdy należy zachować ostrożność, zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów i zarezerwować dodatkowy czas na podróż.

Zimowa burza niesie ze sobą piękno i wyzwania w górach Karoliny Północnej. Zarówno mieszkańcom, jak i turystom zaleca się śledzenie na bieżąco aktualnych warunków pogodowych i zamkniętych dróg, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas korzystania z zimowej krainy czarów.