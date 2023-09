Użytkownicy Venmo zgłaszają awarie i problemy z płatnościami

Tysiące użytkowników Venmo doświadczyło ostatnio problemów z aplikacją, w tym problemów z płatnościami i przelewami środków. Zgłoszenia dotyczące tych problemów osiągnęły najwyższy poziom dzisiaj około godziny 10.30:XNUMX czasu wschodniego, a wielu użytkowników skarżyło się, że aplikacja nie działa poprawnie i że płatności nie są realizowane. Venmo oficjalnie nie odniosło się do problemu ani nie przekazało żadnych aktualizacji w mediach społecznościowych.

Użytkownicy zaczęli korzystać z platform takich jak Twitter, aby wyrazić swoje frustracje związane z Venmo. Niektóre osoby zgłosiły, że ich salda w aplikacji nie są aktualizowane, co powoduje zamieszanie i niepokój. Inni skarżyli się, że nie mają dostępu do swoich pieniędzy, co skutkuje niedogodnościami, takimi jak niepotrzebne wycieczki do sklepu. Obsługa klienta Venmo była trudna do osiągnięcia, co pogłębiło frustrację.

Chociaż liczba raportów dotyczących Downdetector spada i obecnie pozostało ich około 400, w przypadku większości użytkowników problemy wydają się zostać rozwiązane. Należy jednak zauważyć, że nie było oficjalnego potwierdzenia ani oświadczenia Venmo dotyczącego awarii.

Mapa przestojów w Ameryce Północnej dostarczona przez Downdetector pokazuje, że najbardziej dotknięte obszary są rozproszone po całych Stanach Zjednoczonych. Tymczasem wykres przedstawiający zgłoszone problemy w ciągu ostatniej godziny pokazuje tendencję wzrostową.

Podsumowując, użytkownicy Venmo doświadczyli przerw w świadczeniu usług, w tym błędów w płatnościach i nieprawidłowego działania aplikacji. Wiele osób wyraziło swoje skargi na różnych platformach, prosząc o pomoc i rozwiązanie. Venmo nie przedstawiło jeszcze żadnych oficjalnych wyjaśnień ani aktualizacji dotyczących sytuacji.

