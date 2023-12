Erozja plaży zagraża nieruchomościom w Upper Township

Erozja wybrzeża na północnym krańcu części Strathmere w Upper Township stworzyła trudną sytuację dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Niegdyś strome klify, które wtopiły się w wydmy w okolicy, obecnie całkowicie zniknęły. Aby chronić przed wkraczającym morzem, ponad dziesięć lat temu ustawiono ścianę skał, ale w obliczu erozji skały te stanowią obecnie jedyną barierę między wodą a drogami i domami na północnym krańcu.

Długoletni mieszkaniec Ted Kingston określił obecny stan jako „całkiem zły”, chociaż nie jest najgorszy, jakiego był świadkiem. W 2008 r. erozja uszkodziła konstrukcje i stworzyła zagrożenie dla niedawno zainstalowanej stalowej grodzi. Erozja rozciąga się poza północny kraniec, z wieloma blokami podciętych wydm i erodującymi plażami.

Aby rozwiązać ten problem, Korpus Inżynierów Armii przyznał firmie Great Lakes Dredge and Dock of Illinois kontrakt o wartości 33.7 miliona dolarów na projekt uzupełniania plaż w Ocean City, Strathmere i Sea Isle City. Projekt rozpocznie się w Ocean City, następnie przeniesie się do Strathmere i wreszcie do Sea Isle City. Jednakże sprawia to, że Strathmere jest bezbronny do czasu rozpoczęcia prac.

Gary DeMarzo, administrator Upper Township, stwierdził, że szybkie cofanie się już zerodowanych wydm zagroziło posiadłościom. W ciągu ostatnich kilku miesięcy obszar ten doświadczył niezwykle silnego działania fal, które zaostrzyło proces erozji. Gmina ściśle współpracuje z korpusem wojskowym i stanowym Departamentem Ochrony Środowiska w celu ochrony wartości mienia i życia.

Chociaż Komitet Miejski zatwierdził wkład lokalny w koszty projektu, rozbudowany projekt spowoduje ogólne zwiększenie kosztów. Jednakże partnerzy stanowi i federalni rozumieją pilność sytuacji i uznają, że projekt plaży stanowi kwestię bezpieczeństwa publicznego.

Oprócz uzupełnienia piasku plany obejmują również usunięcie drewna, które kiedyś stanowiło część systemu nabrzeża zaprojektowanego w celu zwalczania erozji. Te drewno, zanurzone przez jakiś czas, zostało teraz odsłonięte w wyniku dodatkowej erozji. Ze względu na bezpieczeństwo obszaru konieczne jest usunięcie drewna.

Pomimo wyzwań stawianych przez Matkę Naturę i Ojca Czas, społeczność nadal angażuje się w ochronę ich własności i sposobu życia. Ponieważ projekt uzupełniania plaż ma się rozpocząć w połowie grudnia, pokłada się duże nadzieje na pomyślną rewitalizację plaż i wydm w rejonie Strathmere.