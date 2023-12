Niezwykły deszcz meteorytów Leonida z 1833 r. Urzeka Stany Zjednoczone

W 1833 roku Stany Zjednoczone były świadkiem niezapomnianego wydarzenia niebieskiego – deszczu meteorytów Leonida. Ten spektakularny deszcz meteorytów miał miejsce w nocy z 12 na 13 listopada i zdumiewał widzów, gdy meteoryty wypełniły nocne niebo jaskrawym światłem. Naoczni świadkowie porównali ten widok do spadających płatków śniegu, a gazety opisały go jako „deszcz gwiazd”. Plemiona indiańskie nazywały ten dzień „nocą, w której spadły gwiazdy”. Szacunkowo deszcz wytworzył około 240,000 70,000 meteorów w ciągu dziewięciu godzin, a w ciągu zaledwie godziny po niebie przeleciało aż do XNUMX XNUMX spadających gwiazd.

Podczas gdy wiele osób było zachwyconych zapierającym dech w piersiach pokazem, innych przepełniało poczucie strachu i zbliżającej się zagłady. Niektórzy wierzyli, że zjawisko to jest oznaką biblijnej apokalipsy i zbliżającego się końca świata. Rolnik z Południa w stanie przerażenia szukał schronienia pod swoim domem, nawet nie zadając sobie trudu, aby się ubrać. Założyciel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Józef Smith, zinterpretował deszcz meteorytów jako potwierdzenie rychłego nadejścia Armagedonu.

Chociaż koniec świata nie nastąpił, rój meteorów Leonidów z 1833 roku odegrał kluczową rolę w rozwoju współczesnej astronomii meteorologicznej. To wydarzenie zainspirowało naukowców do zbadania i zrozumienia przyczyny roju meteorów. W 1834 roku profesor Yale Denison Olmsted szczegółowo zbadał to wydarzenie, publikując swoje odkrycia w American Journal of Science and Arts. Zaproponował, że meteory pochodzą spoza atmosfery ziemskiej. Te przełomowe badania doprowadziły do ​​dalszych badań nad powiązaniem między kometami a rojami meteorów.

Deszcz meteorytów Leonidów z 1833 r. również pozostawił trwały wpływ na kulturę. Inspirujący pokaz został ukazany w formie graficznej i rycinie, pobudzając wyobraźnię ludzi przez przyszłe pokolenia. Znaczenia tego wydarzenia nie da się przecenić, gdyż stanowiło ono punkt zwrotny w naszym rozumieniu zjawisk niebieskich i utorowało drogę przyszłym odkryciom w dziedzinie astronomii.