Zmasakrowany irlandzki akcent w Starfield wywołuje kontrowersje

Wyczekiwana gra Starfield, stworzona przez Bethesdę, znalazła się ostatnio w ogniu krytyki ze względu na słabo wykonany irlandzki akcent. Zarówno gracze, jak i krytycy byli zszokowani i rozczarowani przedstawieniem akcentu, który został opisany jako „obrzydliwość”.

Problem fałszywego akcentu nie jest nowy w świecie mediów, ale wydaje się, że Starfield przeniósł go na zupełnie nowy poziom. Wiele osób z Irlandii, które są zaznajomione z niuansami ich własnych dialektów, wyraziło swoją frustrację z powodu niedokładnego przedstawienia.

Choć niektórzy mogą twierdzić, że najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie prawdziwych irlandzkich aktorów do wypowiadania się w tych rolach, oczekuje się co najmniej, że akcent zostanie oddany sprawiedliwie. Niestety, wydaje się, że ten podstawowy wymóg został przeoczony podczas prac nad Starfield.

Twitter został zalany komentarzami podkreślającymi słabą jakość irlandzkiego akcentu w grze. Niektórzy porównują go do podstawowego amerykańskiego akcentu z okazjonalnym użyciem stereotypowych irlandzkich zwrotów. Ci, którzy doświadczyli tego na własnej skórze, nazwali to „szokującym” i „niewiarygodnym”.

To nie pierwszy przypadek źle wykonanego irlandzkiego akcentu w świecie gier. Jednak najnowsze tytuły, takie jak Assassin's Creed Valhalla, znacznie lepiej poradziły sobie z dokładnym odwzorowaniem akcentu. Rozczarowujące jest to, że Starfield nie trafił w sedno w tym względzie.

Pomimo kontrowersji wokół irlandzkiego akcentu, Starfield nadal odnosi sukcesy w innych obszarach. Gra zebrała pozytywne recenzje i dobrze radzi sobie ze sprzedażą.

Podsumowując, zmasakrowany irlandzki akcent w Starfield wywołał oburzenie wśród graczy i krytyków. Jest to wyraźny przykład znaczenia dokładnego przedstawienia w mediach i służy jako przypomnienie, że należy dołożyć większych starań, aby zapewnić autentyczność przedstawień różnych kultur i akcentów.

