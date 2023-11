Odblokuj moc okularów rzeczywistości rozszerzonej w telefonie iPhone 15 Pro

W najnowszym iPhone 15 Pro wprowadzono obsługę USB-C, oferując ulepszony system zarządzania kablami. Zapewnia to nie tylko lepszą organizację, ale także zapewnia natywną obsługę wyjścia wideo. Dzięki tej nowej funkcji użytkownicy mogą łatwo podłączyć iPhone'a do zewnętrznych wyświetlaczy za pomocą jednego kabla. Wyobraź sobie, że przesyłasz strumieniowo ulubione programy z serwisu Netflix bezpośrednio do telewizora w pokoju hotelowym – wygoda jest niezrównana. Jednak kompatybilność z USB-C dała początek nowej kategorii akcesoriów, które znacznie zwiększają funkcjonalność Twojego iPhone'a, szczególnie gdy jesteś w drodze.

Wejdź na okulary rozszerzonej rzeczywistości – szybko rozwijający się rynek oferujący szeroką gamę okularów z wbudowanymi ekranami projekcyjnymi. Te okulary, których cena waha się od 300 do 500 dolarów, zapewniają użytkownikom wyjątkowe wrażenia wizualne. Godną uwagi opcją w tej kategorii jest Xreal Air, który jest wyposażony w wyświetlacz MicrOLED o przekątnej 120 Hz i przekątnej 0.68 cala, wyświetlany na obiektywach za pośrednictwem lustra. Dzięki temu użytkownicy mogą jednocześnie widzieć zarówno ekran, jak i świat rzeczywisty. Aby jeszcze bardziej się zanurzyć i cieszyć prawdziwą czernią, możesz przymocować fizyczny kaptur do przedniej części tych okularów, aby zablokować światło zewnętrzne.

Okulary Xreal Air nie posiadają własnego źródła zasilania. Zamiast tego czerpią energię z urządzeń, do których się podłączają, podobnie jak wiele dostępnych na rynku przenośnych monitorów USB-C. Dzięki dołączonemu kablowi USB-C na USB-C możesz bez trudu podłączyć okulary Xreal Air do iPhone'a 15 Pro, natychmiast wyświetlając lustrzane odbicie ekranu na wyświetlaczu okularów. Chociaż ustawienie domyślne odzwierciedla ekran główny i aplikacje telefonu, aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo obsługujące wyjście wideo oferują bardziej wciągający obraz w orientacji poziomej podczas odtwarzania programów lub filmów.

Te okulary rzeczywistości rozszerzonej są niezbędne nie tylko do strumieniowego przesyłania wideo. Sprawiają, że gra staje się bardziej wciągająca, zwłaszcza w połączeniu z kontrolerem Backbone USB-C. Dodatkowo oferują minimalistyczne przeglądanie Internetu w połączeniu z klawiaturą Bluetooth. Co więcej, użytkownicy mogą zakładać własne soczewki korekcyjne za pomocą dołączonej wkładki lub zamawiać niestandardowe soczewki od HONSVR w przystępnej cenie.

Aby poprawić wrażenia z Xreal Air, możesz wybrać akcesorium Xreal Beam. To akcesorium blokuje wirtualny wyświetlacz w przestrzeni względem pozycji głowy, zmniejszając potencjalny dyskomfort. Xreal Beam pełni również funkcję zapasowego banku baterii do zadań rzeczywistości rozszerzonej i można go podłączyć do różnych urządzeń, w tym konsol do gier, takich jak Nintendo Switch i PlayStation 5, zapewniając wirtualny wyświetlacz o przekątnej do 300 cali.

Chociaż nadchodzący Apple Vision Pro oferuje bardziej zaawansowaną rzeczywistość rozszerzoną, jego wyższy koszt i premiera w przyszłym roku sprawiają, że opcje takie jak Xreal Air są przekonującym wyborem dla większości użytkowników. Te okulary oferują szereg funkcji codziennego użytku oraz elegancką, dyskretną obudowę, którą można wygodnie nosić wszędzie.

Często Zadawane Pytania

1. Czy mogę podłączyć okulary Xreal Air do urządzeń innych niż iPhone 15 Pro?

Tak, możesz podłączyć okulary Xreal Air do różnych urządzeń, w tym do konsol do gier, takich jak Nintendo Switch i PlayStation 5, aby uzyskać większy wirtualny wyświetlacz.

2. Czy do okularów Xreal Air dostępne są soczewki korekcyjne?

Tak, okulary Xreal Air są wyposażone w wkładkę, która pozwala użytkownikom dodawać własne soczewki korekcyjne. Alternatywnie, niestandardowe soczewki można zamówić w HONSVR po przystępnej cenie.

3. W jaki sposób akcesorium Xreal Beam poprawia wrażenia?

Akcesorium Xreal Beam umożliwia użytkownikom ustawienie wirtualnego wyświetlacza w przestrzeni względem pozycji głowy, zmniejszając potencjalny dyskomfort lub chorobę lokomocyjną. Służy również jako zapasowy bank baterii do zadań w rzeczywistości rozszerzonej.

4. Czy Xreal Air jest opłacalną opcją w porównaniu z nadchodzącym Vision Pro firmy Apple?

Tak, Xreal Air oferuje podobne wrażenia w rzeczywistości rozszerzonej przy znacznie niższych kosztach. Dzięki natychmiastowej dostępności i codziennym funkcjom stanowi przekonujący wybór dla większości użytkowników.