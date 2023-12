Rok 2023: Spektakularny rok dla gier RPG

Podsumowanie: Rok 2023 przyniósł mnóstwo wyczekiwanych premier z gatunku RPG, zapewniając fanom ucztę różnorodnych wrażeń z rozgrywki. Choć niektórym grom poświęcono więcej uwagi niż innym, ogólnie rzecz biorąc, był to niezwykły rok.

Znane Starfield i jego oddana społeczność

Starfield firmy Bethesda, długo oczekiwana podróż w kosmos, być może spędziła mniej czasu w centrum uwagi, niż się spodziewano, ale i tak podbiła serca wielu entuzjastów gier RPG. Pomimo rozległego charakteru i sporadycznego zamieszania, ta gra RPG science-fiction stała się dziełem miłości reżysera Todda Howarda i jego zespołu. Unikalna mieszanka eksploracji i hołdu złożonego filmom science-fiction i literaturze Starfield zachwyciła graczy. Stworzyło także oddaną społeczność, która z pasją budowała statki, tworzyła placówki i odkrywała ich tajemnice. Starfield spełnił marzenia fanów, którzy tęsknili za inspirowaną Star Trekiem grą RPG typu triple-A.

Diablo IV: Krwawy Horror powraca

Diablo IV triumfalnie powróciło do makabrycznych i mrocznych korzeni serii, zdobywając znaczne pochwały za doskonale dopracowaną walkę, szerokie opcje dostosowywania, oszałamiającą grafikę i mocne podstawy dla usług na żywo. Chociaż premiera sezonu 1 spotkała się z krytyką, szybkość reakcji Blizzarda i kolejny sezon 2 poprawiły reputację gry wśród fanów. Diablo IV zapewniło wyjątkowe wrażenia w trybie współpracy na komputerach PC i konsolach, wywołując nostalgię za złotym wiekiem Blizzarda. Wraz z dodatkami na horyzoncie Diablo IV daje graczom powody do optymizmu co do przyszłości Blizzarda w 2024 roku.

Sea of ​​Stars: Przytulna turowa gra RPG

Sea of ​​Stars firmy Sabotage Studios utrzymało ducha klasycznych gier RPG opracowanych na Super Nintendo i PlayStation. Ten hołd dla 16-bitowych gier RPG zapewnił graczom solidną i przytulną przygodę z ciepłą obsadą, wciągającymi bitwami turowymi i zachwycającą ścieżką dźwiękową. Choć można ją było ukończyć w około 30 godzin, gra pozostawiła niezatarte wrażenie dzięki oszałamiającej grafice i uroczej rozgrywce. Sea of ​​Stars udowodniło, że proste doświadczenie RPG nadal może wciągnąć graczy w gatunek pełen skomplikowanych światów.

Octopath Traveler 2: Podróż przez niezapomniane postacie

Octopath Traveler 2 opiera się na sukcesie swojej poprzedniczki, zapewniając wspanialszą przygodę wypełnioną niezapomnianymi postaciami, wyjątkowym scenariuszem i kolejną fenomenalną ścieżką dźwiękową. Ten hołd złożony klasycznym 16-bitowym RPG podbił serca oddanych fanów RPG, którzy okrzyknęli ją Grą Roku. Unikalny styl graficzny gry HD-2D w połączeniu z przeplatającymi się narracjami zapewnił graczom naprawdę jedyne w swoim rodzaju wrażenia. Od złośliwego, niezwykłego duchownego Temenosa po oszałamiającą grafikę, Octopath Traveler 2 jest przykładem zaangażowania Square Enix w celebrowanie historii RPG.

W gwiazdach i czasie: dziwaczny hołd dla Ziemi i Undertale

In Stars and Time, gra RPG będąca pod silnym wpływem Earthbound i Undertale, wniosła do tej mieszanki szczyptę dziwaczności. Gdy bohaterka Siffrin przeżywała pozornie zwyczajną przygodę, gra odsłoniła pętlę czasową pełną niespodzianek. Gra oferowała unikalne połączenie historii, rozgrywki i uroczej grafiki, angażując graczy w niezwykłe wrażenia RPG.

Rok 2023 naprawdę wyróżniał się jako niezwykły rok dla entuzjastów RPG, wprowadzając różnorodną gamę gier odpowiadających różnym gustom i preferencjom. Od wielkich przygód kosmicznych po intymne podróże turowe – ten rok pokazał, że gatunek ten potrafi ożywić wciągającą historię i wciągającą rozgrywkę.