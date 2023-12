Najpopularniejsze gry RPG roku 2023: rok epickich przygód

Podsumowanie: Rok 2023 był wyjątkowy dla gatunku RPG, z różnorodną ofertą gier, która urzekła graczy na całym świecie. Od rozległych otwartych światów po turowe klasyki, te gry RPG oferują ekscytujące przygody, niezapomniane postacie i oszałamiające ścieżki dźwiękowe.

Drugie miejsce: Starfield – A Work of Love od Bethesdy

Starfield, długo oczekiwana kosmiczna gra RPG firmy Bethesda, może nie spotkała się z takim zainteresowaniem, jak oczekiwano, ale pozostawiła niezatarte wrażenie. Pomimo swoich wad, gra pokazała zaangażowanie reżysera Todda Howarda i jego zespołu. Swoim hołdem dla science fiction i niezapomnianymi chwilami Starfield podbił serca fanów, oferując wyjątkowe wrażenia, które spełniły marzenia entuzjastów Star Trek.

Drugie miejsce: Diablo IV – powrót do mrocznych początków serii

Diablo IV triumfalnie powróciło do korzeni serii, zapewniając dopracowaną walkę, szerokie opcje dostosowywania i imponującą grafikę. Chociaż premiera sezonu 1 spotkała się z krytyką, Blizzardowi udało się odzyskać zaufanie fanów dzięki sezonowi 2 i jego elastycznemu podejściu do opinii. Diablo IV to jedna z najlepszych gier RPG roku, zapewniająca wciągające wrażenia w trybie współpracy zarówno dla graczy na PC, jak i na konsolach.

Drugie miejsce: Sea of ​​Stars – przytulna przygoda turowa

W przeciwieństwie do Diablo IV, Sea of ​​Stars oferowało ciepłe i urocze turowe doświadczenie RPG. Ta gra, stworzona jako hołd dla klasycznych gier RPG, zanurzyła graczy w przytulnym świecie z ujmującymi postaciami i fantastyczną ścieżką dźwiękową. Dzięki wciągającemu systemowi bitew i zachwycającej narracji Sea of ​​Stars udowodniło, że czasami prostota jest kluczem do niezapomnianej przygody.

Drugie miejsce: Octopath Traveler 2 – wielki hołd dla historii RPG

Octopath Traveler 2 kontynuował dziedzictwo swojej poprzedniczki, dostarczając rozległą przygodę wypełnioną zapadającymi w pamięć postaciami i znakomitym scenariuszem. Świętując złoty wiek 16-bitowych gier RPG, ta gra urzekła entuzjastów RPG swoim oszałamiającym stylem graficznym HD-2D i zawiłymi, przeplatającymi się historiami. Square Enix złożyło hołd historii RPG, pisząc list miłosny do fanów na całym świecie.

Drugie miejsce: W gwiazdach i czasie – dziwaczne tradycje i niekończące się pętle

In Stars and Time czerpie inspirację z Earthbound i Undertale, oferując wyjątkowe wrażenia RPG, które zachwyciły graczy. Uroczy bohater, Siffrin, znalazł się w pułapce pętli czasu, odkrywając wciągającą historię. Ta gra wniosła świeże spojrzenie na gatunek, łącząc nostalgię z innowacyjną mechaniką rozgrywki.

Podsumowując, rok 2023 był rokiem pełnym epickich przygód w gatunku RPG. Od ogromu kosmosu po przytulne bitwy turowe – te gry oferują coś dla każdego entuzjasty gier RPG. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz nieznane galaktyki, czy wyruszasz w nostalgiczną podróż, gracze doświadczą niezapomnianych wrażeń w tych najlepszych grach RPG roku.