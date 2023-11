Nowe oferty Apple na Czarny piątek i Cyberponiedziałek 2023

By

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że ​​najwyższy czas pomyśleć o liście zakupów. Czarny piątek i Cyberponiedziałek są tuż za rogiem, a to oznacza duże zniżki u takich sprzedawców detalicznych, jak Amazon, Best Buy, Walmart i nie tylko. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić prezenty dla bliskich, czy też sprawić sobie nowy gadżet, istnieje wiele ofert, z których możesz skorzystać.

Jedną z najbardziej poszukiwanych marek w sezonie zakupowym jest Apple. Znani z wysokiej jakości urządzeń, rzadko można znaleźć znaczne zniżki na produkty Apple. Jednak w tym roku jest kilka ekscytujących ofert z okazji Czarnego Piątku, które są warte Twojej uwagi.

Jeśli zastanawiasz się nad nowym MacBookiem Air, Amazon oferuje zniżkę w wysokości 200 USD na model z 2023 roku. Ten elegancki laptop jest wyposażony w 15.3-calowy wyświetlacz Liquid Retina, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. W obniżonej cenie jest to gratka dla każdego, kto potrzebuje wydajnego i kompaktowego laptopa.

Verizon oferuje także świetne oferty na urządzenia Apple. Wymień swoje stare urządzenie i otrzymaj nowego Apple iPhone 15 Pro za darmo, w zależności od preferowanej opcji przechowywania. Ponadto Verizon daje do 280 dolarów zniżki na iPada, gdy uruchamiasz nową linię. Jako dodatkowy bonus otrzymasz przy zakupie telefonu darmowy Apple TV oraz sześciomiesięczny Apple One za darmo.

Dla miłośników iPada Best Buy ma świetną ofertę na iPada mini. Ten kompaktowy tablet jest wyposażony w procesor A15, dysk SSD o pojemności 64 GB, 4 GB pamięci RAM i wspaniały wyświetlacz Retina. Dzięki zniżce w wysokości 100 USD to fantastyczna okazja, aby zdobyć najnowszego iPada mini.

Jeśli szukasz bezprzewodowych słuchawek dousznych, Amazon oferuje zniżkę w wysokości 60 USD na Apple AirPods Pro drugiej generacji. Te słuchawki douszne oferują niesamowitą jakość dźwięku i są wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak aktywna redukcja szumów.

Dla audiofilów Best Buy ma 70 dolarów zniżki na słuchawki Apple AirPods Max. Te słuchawki nauszne zapewniają najwyższej klasy bezprzewodowy dźwięk i mają elegancki i stylowy wygląd.

To tylko niektóre z wczesnych ofert Apple dostępnych w Czarny piątek i Cyberponiedziałek. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na więcej rabatów i często sprawdzać aktualizacje dotyczące najnowszych ofert. Szczęśliwe zakupy!

Często Zadawane Pytania

Co to jest Czarny piątek?

Czarny Piątek to popularny dzień zakupów, który przypada w Stanach Zjednoczonych dzień po Święcie Dziękczynienia. Jest znany z ogromnych rabatów i ofert od różnych sprzedawców detalicznych.

Kiedy jest Czarny piątek 2023?

Czarny piątek 2023 przypada 24 listopada.

Czy produkty Apple zwykle trafiają do sprzedaży podczas Czarnego Piątku?

Produkty Apple zazwyczaj nie są objęte dużymi przecenami podczas Czarnego Piątku. Często jednak dostępne są pewne oferty, szczególnie dotyczące starszych modeli lub za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców.

Czy mogę znaleźć oferty na produkty Apple w Internecie?

Tak, wielu sprzedawców detalicznych oferuje oferty online z okazji Czarnego Piątku, w tym główne platformy handlu elektronicznego, takie jak Amazon. To świetny sposób na skorzystanie z rabatów bez konieczności odwiedzania sklepów stacjonarnych.

Jak znaleźć najlepsze oferty Apple?

Aby znaleźć najlepsze oferty Apple, ważne jest, aby porównać ceny u różnych sprzedawców i szukać rabatów w renomowanych witrynach internetowych. Wypatruj oficjalnych sprzedawców detalicznych Apple i autoryzowanych sprzedawców, którzy oferują oryginalne produkty i niezawodną obsługę.

Czy podczas Czarnego Piątku i Cyberponiedziałku obowiązują promocje na inne produkty technologiczne?

Absolutnie! Czarny piątek i Cyberponiedziałek znane są z oferowania rabatów na szeroką gamę produktów technologicznych, w tym smartfony, laptopy, telewizory, inteligentne urządzenia domowe i nie tylko. To świetny czas, aby znaleźć okazje na popularne marki i ulepszyć swoją konfigurację techniczną.