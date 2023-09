Dell S3422DWG: najlepszy wybór w przypadku ultraszerokokątnych monitorów do gier

Dell S3422DWG to imponujący ultraszerokokątny monitor do gier oferujący szereg funkcji w przystępnej cenie. Pierwotnie wyceniony na 500 dolarów, obecnie Dell oferuje go za jedyne 3479.99 dolarów, co czyni go jedną z najlepszych opcji na rynku poniżej 400 dolarów.

Dzięki 34-calowemu rozmiarowi i ultraszerokiej rozdzielczości 3440×1440 monitor ten zapewnia oszałamiające wrażenia wizualne. Proporcje 16:10 i krzywa 1800R jeszcze bardziej zwiększają immersję, pozwalając graczom naprawdę zanurzyć się w ulubionych tytułach.

Jedną z kluczowych zalet Dell S3422DWG jest rozdzielczość 1440p. Ta rozdzielczość zapewnia równowagę pomiędzy jakością obrazu a wydajnością, oferując piękny obraz bez nadmiernego obciążania systemu. W połączeniu z potężną kartą graficzną, taką jak GeForce RTX 3060 Ti, gracze mogą cieszyć się maksymalnymi ustawieniami graficznymi lub bardzo wysoką liczbą klatek na sekundę, co zapewni im przewagę w konkurencyjnej grze.

Monitor ten wyposażony jest w panel VA i charakteryzuje się czasem reakcji 1 ms, częstotliwością odświeżania 144 Hz, współczynnikiem kontrastu 3000:1 i 90% pokryciem kolorów DCI-P3. Chociaż monitor nie jest oficjalnie kompatybilny z G-SYNC, przetestowano go i stwierdzono, że dobrze współpracuje z G-SYNC, zapewniając płynną i pozbawioną łez rozgrywkę.

Godną uwagi zaletą Dell S3422DWG jest imponująca gwarancja. Podczas gdy większość monitorów jest objęta roczną gwarancją, ten monitor oferuje trzyletnią gwarancję. Ponadto jest objęty programem wymiany paneli Premium firmy Dell, dzięki któremu użytkownicy mogą otrzymać bezpłatną wymianę panelu w okresie gwarancyjnym, jeśli wykryty zostanie choćby pojedynczy jasny piksel.

Ogólnie rzecz biorąc, Dell S3422DWG to doskonały wybór dla graczy poszukujących ultraszerokokątnego monitora do gier o wysokiej wydajności. Dzięki oszałamiającej jakości obrazu, dużej częstotliwości odświeżania i hojnej gwarancji oferuje niesamowitą wartość w swojej cenie.

Źródła: Dell