Tajemnice geometryczne jądra węgla-12 odkryte

Naukowcy dokonali znaczącego przełomu w zrozumieniu skomplikowanych struktur węgla-12, najbardziej powszechnego izotopu węgla. Wykorzystując zaawansowane techniki obliczeniowe i symulacje sieciowe jądra, badacze z wielu instytucji zmapowali trójwymiarowe kształty energii o niskim poziomie energetycznym węgla-12.

Badanie ujawnia, że wszystkie te stany energetyczne składają się z trzech skupień alfa, tworzących zarówno trójkąt rozwartokątny, jak i równoboczny. Odkrycie to dostarcza cennych informacji na temat skupiania się cząstek alfa i konfiguracji geometrycznych stanów jądrowych węgla-12.

Jeden z dobrze znanych stanów jądrowych węgla-12, zwany stanem Hoyle’a, odgrywa kluczową rolę w produkcji węgla wewnątrz gwiazd. Bliskość energetyczna tego stanu do progu tworzenia trzech cząstek alfa lub jąder helu prowadzi do zwiększenia obfitości węgla podczas spalania helu. To odkrycie przyczynia się do zrozumienia istnienia węgla we wszechświecie.

Zespół badawczy zwraca uwagę, że te wyniki są zgodne z dowodami eksperymentalnymi, co czyni je pierwszą niezależną od modelu mapą gęstości stanów jądrowych węgla-12. Rzucają one światło na pochodzenie węgla, które można wyśledzić do wodoru i helu, które dominowały we wczesnym wszechświecie po Wielkim Wybuchu.

Finansowanie badań zostało zapewnione przez różne organizacje, w tym Deutsche Forschungsgemeinschaft, Narodową Naturalną Fundację Nauki w Chinach i Departament Energii.

To przełomowe badanie jest kluczowym krokiem naprzód w odkrywaniu tajemnic węgla-12 i pogłębianiu naszej wiedzy o fundamentalnych składnikach budulcowych życia.

