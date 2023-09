Recepcja Starfield: doświadczenie miłości lub nienawiści

Starfield, długo oczekiwana gra Bethesdy, spotkała się z mieszanym przyjęciem ze strony graczy. Niektórzy są wręcz zakochani w grze, chwaląc jej rozmach i dbałość o szczegóły. Inni jednak wyrazili rozczarowanie, szczególnie w odniesieniu do szybkiej podróży w grze, ekranów ładowania i liczby klatek na sekundę.

Jednym z głównych punktów spornych była liczba klatek na sekundę w grze. Przed premierą Bethesda potwierdziła, że ​​Starfield będzie działać przy zablokowanych 30 klatkach na sekundę. Choć tej decyzji można było się spodziewać, biorąc pod uwagę ogromny zakres gry, wielu fanów tęskniło za trybem wydajności w 60 klatkach na sekundę, który stał się normą we współczesnych wydaniach.

Digital Foundry, czołowa grupa zajmująca się analizą gier, zdecydowała się zbadać możliwość uruchomienia Starfield w 60 klatkach na sekundę na Xbox Series X. Zbudowała niestandardową konsolę przy użyciu zestawu AMD 4800S Desktop Kit i wymieniła procesor graficzny na RX 6700. Z włączoną obsługą FSR 2 i bez dynamicznego skalowania rozdzielczości, były w stanie osiągnąć 60 klatek na sekundę w zamkniętych środowiskach. Jednak większość gry nadal działała w stałych 30-40 klatkach na sekundę.

Kiedy rozdzielczość została obniżona do 1440p, odpowiadającej Xbox Series S, gra działała przy stabilnych 40 klatkach na sekundę, sporadycznie wzrastając do 60 klatek na sekundę. To skłoniło Digital Foundry do zasugerowania, że ​​Bethesda mogłaby potencjalnie wypuścić tryb 40 klatek na sekundę dla graczy z wyświetlaczami 120 Hz, zwłaszcza tych z ekranami ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR).

Chociaż te odkrycia są intrygujące, należy zauważyć, że Starfield jest obecnie zablokowany na 30 klatkach na sekundę. Warto jednak zauważyć, że gra ma potencjał osiągnięcia wyższej liczby klatek na sekundę po pewnych korektach.

Ogólnie rzecz biorąc, przyjęcie Starfield było polaryzujące. Niezależnie od tego, czy gracze to pokochają, czy nienawidzą, nie można zaprzeczyć oczekiwaniu i szumowi wokół tego ambitnego nowego wydania.

Definicje:

– Liczba klatek na sekundę: liczba klatek na sekundę wyświetlanych na ekranie. Większa liczba klatek na sekundę zapewnia płynniejszy ruch w grach wideo.

– Tryb wydajności: tryb w grach wideo, w którym priorytetem jest wyższa liczba klatek na sekundę, a nie jakość grafiki.

– Zamknięte środowiska: Obszary w grze, które są mniejsze i bardziej zamknięte.

– Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR): Funkcja umożliwiająca synchronizację wyświetlacza z kartą graficzną, co zapewnia płynniejszą rozgrywkę.

