SpaceX Uruchamia Nową Partię Satelitów i Przygotowuje Się do Ostatniego Startu w Tym Roku

SpaceX przygotowuje się do najnowszego startu swoich satelitów, które będą wzbogacać rosnącą konstelację szerokopasmowego internetu Starlink. Firma planuje wynieść na niską orbitę okołoziemską 23 satelity Starlink za pomocą rakiety Falcon 9. Start odbędzie się w Cape Canaveral Space Force Station, a transmisja na żywo będzie dostępna online.

Oprócz startu Starlink, SpaceX planuje również inną misję na dzisiaj. Firma wyśle w kosmos tajemniczy samolot kosmiczny X-37B za pomocą rakiety Falcon Heavy. Obie misje będą transmitowane na żywo dla widzów na całym świecie.

Misja Starlink oznacza 98. start dla SpaceX w 2023 roku, a misja X-37B jest 97. startem. Firma miała intensywny rok, przeprowadzając 61 startów w 2022 roku i osiągając 31 startów w 2021 roku. Dzięki ambitnemu harmonogramowi startów SpaceX umocnił swoją pozycję jako jednego z głównych graczy w branży kosmicznej.

Chociaż SpaceX nie będzie w stanie osiągnąć swojego celu 100 startów w 2023 roku, firma planuje jeszcze jeden start na koniec roku. 30 grudnia SpaceX wyniesie na orbitę 21 satelitów Starlink z Vandenberg Space Force Base, co zsumuje łączną ilość startów w tym roku do 99.

Konstelacja Starlink SpaceX, z ponad 5200 działającymi satelitami na niskiej orbicie okołoziemskiej, nadal rośnie. Firma planuje wystrzelić aż 12 000 satelitów, aby zapewnić globalne pokrycie szerokopasmowe, a w przyszłości planowane jest zwiększenie tej liczby nawet do 42 000 jednostek.

Najczęściej zadawane pytania:

Czym jest satelita Starlink?

Satelita Starlink to mały statek kosmiczny zaprojektowany i wyniesiony na orbitę przez SpaceX w celu zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu na całym świecie.

Czym jest samolot kosmiczny X-37B?

Samolot kosmiczny X-37B to tajemniczy wojskowy statek kosmiczny operowany przez United States Space Force. Jego dokładne przeznaczenie i misje są tajne.

Ile startów przeprowadziło SpaceX w 2023 roku?

Do tej pory SpaceX przeprowadziło 98 startów w 2023 roku, a jeszcze jeden jest zaplanowany przed końcem roku.

Jaki jest cel konstelacji Starlink SpaceX?

SpaceX ma na celu stworzenie mega konstelacji satelitów, która ma zapewnić globalne pokrycie internetowe i połączyć regiony świata, które są niedostatecznie wyposażone w dostęp do sieci.

