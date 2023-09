Sony rejestruje znaki towarowe dla PS6, PS7, PS8, PS9 i PS10

By

Sony zarejestrowało znaki towarowe dla nazw PlayStation 6 do 10 w Japonii, wskazując na swoje długoterminowe plany dotyczące przyszłych konsol. Dzięki temu posunięciu nikt inny nie będzie mógł używać tych nazw. Choć nie oznacza to, że premiera PlayStation 6 jest nieuchronna, ponieważ Sony często rejestruje nazwy konsol na wiele lat przed ich premierą, daje to wgląd w ich przyszłe zamiary.

Bazując na poprzednich schematach wydawniczych i zakładając siedmioletnią przerwę między generacjami konsol, PlayStation 6 może potencjalnie zostać wypuszczona w 2027 r. Microsoft przewidział premierę PlayStation 2028 w 6 r. podczas niedawnej sprawy sądowej FC. Jest również prawdopodobne, że wypuszczenie przyszłych generacji konsol może zająć więcej czasu, biorąc pod uwagę problemy z łańcuchem dostaw występujące na początku obecnej generacji. Byłoby to zgodne z datą premiery w 2028 roku.

Patrząc dalej w przyszłość, PlayStation 7 może potencjalnie zostać wydane w 2035 r., PlayStation 8 w 2042 r., PlayStation 9 w 2049 r., a PlayStation 10 w 2056 r. Należy jednak pamiętać, że tradycyjne, fizyczne konsole mogą do tego czasu nie istnieć. punkt. Branża gier prawdopodobnie będzie zmierzać w stronę platform streamingowych lub jeszcze bardziej zaawansowanych technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna czy rzeczywistość rozszerzona.

Chociaż przyszły krajobraz technologiczny pozostaje niepewny, jedną rzeczą, która prawdopodobnie będzie się utrzymywać, będzie wydawanie gier, które w momencie premiery mogą zawierać błędy lub problemy. Ponadto konsolowa rywalizacja pomiędzy PlayStation i Xbox prawdopodobnie będzie się utrzymywać, a fani z pasją będą wspierać preferowaną przez siebie markę.

