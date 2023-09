Sony przedstawia BURANO, nową cyfrową kamerę kinową CineAlta

Firma Sony ogłosiła niedawno wprowadzenie na rynek swojej najnowszej cyfrowej kamery kinowej – BURANO. Ten nowy aparat jest wyposażony w imponującą pełnoklatkową matrycę CMOS 8.6K, funkcję autofokusa, zmienną elektroniczną korekcję cieniowania ND i wbudowaną w korpus stabilizację obrazu. Posiada również podwójną natywną czułość ISO 800 i 320, dzięki czemu jest wszechstronny w różnych warunkach oświetleniowych. Wysyłka BURANO ma rozpocząć się wiosną 2024 r., a jego cena wyniesie 25,000 XNUMX dolarów.

Jedną z wyróżniających się cech BURANO jest zmienny filtr ND i wbudowana w korpus stabilizacja obrazu, co czyni go pierwszą na świecie cyfrową kamerą kinową łączącą obie funkcje w jednym korpusie. Zapewnia to filmowcom większą elastyczność i wygodę podczas robienia zdjęć. Ponadto aparat może pochwalić się szybkim hybrydowym autofokusem i rozpoznawaniem obiektów wspomaganymi przez przetwarzanie AI, jeśli jest używany z obiektywami z mocowaniem typu E.

BURANO jest skierowany przede wszystkim do właścicieli/operatorów średniej i wyższej klasy, którzy są skłonni zainwestować ponad 20,000 2 dolarów w cyfrową kamerę kinową. Oczekuje się, że będzie on używany w różnych produkcjach, takich jak filmy dokumentalne, filmy korporacyjne, teledyski, filmy o dzikiej przyrodzie i naturze, a także jako popularna kamera klasy B obok Sony VENICE XNUMX.

Aparat wziął swoją nazwę od małej wyspy Burano na Lagunie Weneckiej we Włoszech. Nazwę tę wybrano, aby nawiązać połączenie z Wenecją i symbolizować możliwości aparatu. Burano słynie z koronek i domów w jaskrawych kolorach.

Pod względem jakości obrazu BURANO imponuje wydajnością. Jest wyposażony w nowy, pełnoklatkowy czujnik CMOS 8.6K, podobny do tego, który można znaleźć w aparacie VENICE 2. Oferuje 16 stopni zakresu dynamiki, niski poziom szumów i czułość na warunki słabego oświetlenia. Czujnik obsługuje także podwójną podstawę ISO 800 i 3200.

Jeśli chodzi o kodeki nagrywania, BURANO oferuje różne opcje, takie jak X-OCN LT, XAVC H i XAVC. Umożliwia wewnętrzne nagrywanie plików X-OCN bez konieczności stosowania zewnętrznego rejestratora. X-OCN LT zapewnia mniejsze rozmiary plików przy jednoczesnym zachowaniu jakości i elastyczności 16-bitowych plików liniowych.

Ogólnie rzecz biorąc, Sony BURANO to potężna cyfrowa kamera kinowa, która zapewnia wyjątkową jakość obrazu i zaawansowane funkcje. Został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby profesjonalnych filmowców i oczekuje się, że odciśnie piętno w branży.

